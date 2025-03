Desfalque contra o Vasco, Neymar faz treino físico na academia do CT do Santos

Neste sábado, Neymar realizou mais um treino físico na parte interna do CT Rei Pelé. O meia-atacante se recupera de um edema na coxa esquerda e será desfalque no Santos para a estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Vasco.

Nas redes sociais, o perfil oficial do site do camisa 10 divulgou algumas imagens da atividade. O astro também postou fotos e até brincou com um dos exercícios: "só eu que tenho raiva dessa corda (risos)?".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Neymar Jr Site (@neymarjrsiteoficial)

O Santos decidiu adotar uma cautela maior com a situação de Neymar. O meia-atacante ampliou o período de transição física e, por isso, não vai estar à disposição para a estreia do Brasileirão.

A decisão foi tomada em conjunto com o Departamento Médico, comissão técnica, o próprio atleta e seu staff.

O objetivo é melhorar a sua recuperação e fortalecimento, a fim de evitar afastamentos maiores, situação que sistematicamente acontecem após longos períodos de afastamento de jogos, como foi o seu caso.

Sem Neymar, portanto, o Santos encara o Vasco neste domingo, às 18h30 (de Brasília), pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.