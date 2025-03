Cássio garante, Gabigol e Dudu brilham e Cruzeiro vence Mirassol na estreia

O Cruzeiro venceu o Mirassol por 2 a 1 na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, neste sábado, no Mineirão.

Dudu e Gabigol marcaram para a Raposa. Lucas Ramon fez para o Leão, registrando o primeiro gol da história do Mirassol na Série A.

O Cruzeiro volta a jogar na terça-feira, pela Sul-Americana, contra o Unión de Santa Fé. Pelo Brasileirão, as equipes voltam a campo no próximo domingo: o Cruzeiro visita o Internacional, enquanto o Mirassol recebe o Fortaleza.

Como foi o jogo

Estreando o Campeonato Brasileiro de 2025, Cruzeiro e Mirassol fizeram um primeiro tempo animado no Mineirão. Os mandantes dominaram o início do jogo e construíram uma boa vantagem de dois gols antes da metade da etapa. Em lances parecidos, contando com William em assistências de cruzamento, Dudu abriu o placar e Gabigol aumentou. Depois, a equipe de Leonardo Jardim diminuiu o ritmo e a partida passou a ficar equilibrada. Já nos acréscimos, o Mirassol chegou ao gol com Lucas Ramon, logo após um pênalti perdido por Reinaldo.

O Leão voltou mais atento para o segundo tempo e manteve o jogo indefinido até o fim. A Raposa teve uma boa chance com William aos 10 minutos, mas a bola pegou na rede pelo lado de fora. Então, foi a vez do Mirassol atacar e explorar falhas na defesa adversária, deixando Cássio bastante incomodado. Clayson mandou uma para fora, e Edson Carioca forçou o goleiro a defender duas finalizações. O atacante insistiu até o fim e chegou perto do empate com um chute rasteiro, mas Fabrício Bruno bloqueou.

Lances de destaque

Cruzeiro sai na frente. Aos 13 minutos do primeiro tempo, o Cruzeiro trabalhou a bola pelo lado direito e inverteu para William cruzar pelo lado oposto. Dudu antecipou a marcação e completou para o gol com um toque de primeira.

Gabigol amplia. William avançou com liberdade pela esquerda e fez novo cruzamento na entrada da área. O camisa 9 da Raposa surgiu entre os zagueiros e desviou para a rede em uma clássica jogada de centroavante.

Cássio defende pênalti! Já na reta final do primeiro tempo, Danielzinho foi empurrado por Gamarra e sofreu penalidade máxima. Reinaldo partiu para a cobrança e escolheu o canto esquerdo do Cássio, que caiu para o lado certo e espalmou.

Mirassol diminui. Poucos minutos depois do pênalti perdido, o Leão voltou ao ataque e Clayson levantou a bola na área para Lucas Ramon. O lateral escorou de cabeça no canto, e Cássio nem se mexeu.

Ficha Técnica

Cruzeiro 2 x 1 Mirassol

Campeonato Brasileiro 2025 - 1ª rodada

Data e horário: 29 de março de 2025, às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Arbitragem: Alex Gomes Stefano

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira

Cartões amarelos: Matheus Henrique, Walace, Lucas Romero, Cássio (CRU); Jemmes, Reinaldo, Edson Carioca, Rafael Guanaes (MIR)

Gols: Dudu (13'/1T), Gabigol (21'/1T), Lucas Ramon (47'/1T)

Cruzeiro: Cássio, William (Capitão), Fabrício Bruno, Gamarra e Kaiki; Walace (Lucas Romero), Matheus Henrique e Dudu (Marquinhos); Wanderson (Lucas Silva), Kaio Jorge (Matheus Pereira) e Gabigol (Bolasie). Técnico: Leonardo Jardim

Mirassol: Muralha, Lucas Ramon, João Victor, Jemmes e Reinaldo; Neto Moura (José Aldo), Danielzinho (Capitão) e Chico Kim (Davó); Maceió (Edson Carioca), Clayson (Luiz Filipe) e Iury (Fabrício Daniel). Técnico: Rafael Guanaes