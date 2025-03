Cruzeiro tenta esquecer Estadual em duelo com o Mirassol, estreante no Brasileirão

O início de temporada do Cruzeiro não foi como o torcedor desejava, mas agora tenta deixar isso para trás. Após ser eliminado nas semifinais do Campeonato Mineiro, o time foca na estreia do Brasileirão. Neste sábado, às 18h30, joga no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), contra o Mirassol, que está em sua primeira participação na elite.

Após a demissão de Fernando Diniz, o Cruzeiro acertou com o português Leonardo Jardim no início de fevereiro. Apesar da queda no Estadual diante do América-MG, nos pênaltis, a diretoria apostou na sequência do trabalho visando o Brasileirão, Copa do Brasil e Copa sul-americana.

Em 2024, o Cruzeiro terminou na nona colocação com 52 pontos, e quase foi para a fase preliminar da Libertadores, posição garantida pelo Bahia, com 53. O time mineiro não joga uma partida oficial há um mês, mas Leonardo Jardim fez jogos-treino e amistosos para testar diferentes formações. A tendência é que a escalação seja a mesma que empatou com o Red Bull Bragantino, por 1 a 1, em amistoso.

Antes, também empatou por 3 a 3 com o Botafogo. Um dos destaques do elenco, o meia Matheus Pereira ficou fora dos últimos testes por conta da gravidez da esposa. Ele pode ser relacionado, mas deve ficar no banco.

Ao menos no início do Brasileiro, Jardim pretende fazer várias mudanças. "O Brasileirão tem muitos jogos e temos outras competições. Precisamos de um elenco com soluções porque vamos ter que alterar alguns jogadores de forma a ter uma equipe competitiva."

Fundado em 1925, o Mirassol viverá uma noite histórica ao fazer seu primeiro jogo na elite nacional. Campeão da Série D em 2020 e da Série C em 2022, chegou à Série B em 2023. Logo na sua segunda participação, em 2024, conquistou o acesso. Nesse meio tempo, também ficou em terceiro lugar no Paulistão, em 2020, sua melhor campanha no Estadual.

Nesta temporada, o time avançou no Paulistão, mas foi eliminado nas quartas de final, ao perder por 2 a 0 para o Corinthians, que viria a ser campeão. Antes do mata-mata, o técnico Eduardo Barroca foi demitido após longo jejum e o clube contratou Rafael Guanaes. O grande objetivo é conseguir a permanência na elite.

Entretanto, Guanaes terá vários desfalques para montar a escalação. O goleiro Walter, o zagueiro David Braz, os meio-campistas Matheus Sales, Matheus Bianqui, Daniel e Zé Vitor, e os atacantes Rafa Silva, Léo Gamalho e Negueba integram a longa lista do departamento médico.

Mesmo assim, terá nomes experientes na escalação como o goleiro Alex Muralha, o lateral-esquerdo Reinaldo e o atacante Clayson. "Vou vestir essa camisa com muito respeito e com muito amor. A palavra chave disso será sempre o esforço máximo para termos uma ótima temporada que fique marcada na história do clube", disse Guanaes em sua chegada.

Reinaldo volta suas atenções para a disputa de seu 14º Brasileirão seguido e espera usar sua experiência e o retrospecto de ser o lateral mais decisivo da Série A para ajudar o novato Mirassol.

"São números que mostram a consistência do meu trabalho ao longo da carreira e que condizem com o meu estilo de jogo. Sou um lateral ofensivo, que sempre procura contribuir para os gols com cruzamentos, passes e lançamentos, mas também com finalizações. Aqui no Mirassol não vai ser diferente", afirma Reinaldo. "Mas sou uma peça da engrenagem. Nunca conquistei nada sozinho e estou aqui a serviço da equipe, que tem muita qualidade e outros excelentes jogadores", disse o lateral.

"É natural que o Mirassol, por estar estreando na primeira divisão, tenha como foco evitar o rebaixamento. Mas tenho confiança que nós vamos mostrar que viemos para ficar, a começar pela estreia contra o Cruzeiro", apostou o lateral.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO X MIRASSOL

CRUZEIRO - Cássio; William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Villalba; Walace, Matheus Henrique e Dudu; Wanderson, Kaio Jorge e Gabigol. Técnico: Leonardo Jardim.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon, João Victor, Alan Empereur e Reinaldo; Neto Moura, Gabriel e Clayson; Chico Kim, Iury Castilho e Fabrício Daniel. Técnico: Rafael Guanaes.

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano (RJ).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Mineirão, em Belo Horizonte (MG).