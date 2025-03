Corinthians é superado pelo Pinheiros fora de casa e volta a perder no NBB

O Corinthians visitou o Pinheiros neste sábado, no ginásio Poliesportivo H. Villaboim, em São Paulo, pelo NBB, e perdeu por 83 a 76. O Timão voltou a ser derrotado na competição após vencer na última rodada.

Apesar da vitória do Pinheiros, o grande destaque da partida foi Melvin Johnson, do Corinthians, que anotou 21 pontos. Reynan, com 16 pontos, foi o cestinha dos donos da casa.

O Corinthians ocupa a 11ª posição na tabela, com 43 pontos, enquanto o Pinheiros aparece na oitava colocação, com 44 unidades.

A equipe alvinegra volta a jogar no próximo dia 7 de abril, contra o Fortaleza, pela 27ª rodada do NBB. O Pinheiros joga no mesmo dia, contra o Unifacisa, pela mesma competição.

O Pinheiros iniciou melhor o jogo e venceu o primeiro quarto por 22 a 17, mas viu o Corinthians se recuperar e ficar em vantagem até o último tempo. O time da casa, no entanto, conseguiu se impor, retomou as rédeas da partida e conquistou a vitória.