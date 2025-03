Corinthians desembarca em Salvador para estreia no Brasileirão contra o Bahia

Na noite deste sábado, a delegação do Corinthians desembarcou em Salvador, na Bahia, para a rodada de estreia do Campeonato Brasileiro. O Timão pode ter um time com algumas mudanças em relação à equipe que iniciou o clássico contra o Palmeiras, na última quinta-feira.

Os jogadores que foram titulares Derby da final do Paulista fizeram um treino regenerativo na parte interna do CT neste sábado. Já no gramado, o técnico Ramón Díaz fez testes na equipe que deve iniciar a partida e pode poupar alguns de seus titulares.

A tendência, assim, é que os atletas que saíram jogando no Derby e também serviram suas seleções na data Fifa - como Memphis Depay (Holanda), José Martínez (Venezuela) e André Carrillo (Peru) - sejam poupados. Assim, algumas disputas estão em aberto para o 11 inicial contra o Bahia.

Um provável Corinthians para a estreia na Série A tem: Hugo Souza (Donelli); Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Fabrizio Angileri (Hugo); Ryan, Raniele (Breno Bidon), Alex Santana e Igor Coronado; Talles Magno e Romero (Yuri Alberto).

O Corinthians mede forças contra o Bahia neste domingo, às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela primeira rodada do Brasileirão.

Depois de conquistar o Campeonato Paulista e encerrar um jejum de seis anos sem títulos, o Timão chega confiante para o duelo. Os comandados de Ramón Díaz não sabem o que é perder há quatro partidas e buscam estrear no Brasileiro com o pé direito.