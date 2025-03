Com média de um gol por jogo, Vic Albuquerque celebra melhor início de ano pelo Corinthians

Na última quinta-feira, o Corinthians venceu o Juventude e somou mais três pontos no Brasileirão feminino em mais uma tarde artilheira de Vic Albuquerque. Saindo do banco de reservas, a atleta marcou dois gols no início do segundo tempo e garantiu a vitória das Brabas na Fazendinha.

Vic, desta forma, balançou as redes pela quinta vez em cinco jogos disputados neste ano, registrando o melhor início de temporada com a camisa alvinegra. Ela celebrou o feito.

"É fruto de muito trabalho. A gente trabalha muito diariamente para que isso aconteça e fico muito feliz que a bola vem entrando nesse início de ano. É só o começo, agora é continuar nessa pegada, ajudando o time e evoluindo ao longo da temporada que vai ser longa e todas nós precisamos estar preparadas", festejou.

Bom dia, Fiel!!

Bora rever os dois gols da @vicalbuquerq no jogo de ontem, contra o Juventude!! ?#AsBrabas#VaiCorinthians pic.twitter.com/RN60Cv5TcS ? Corinthians Futebol Feminino (@SCCPFutFeminino) March 28, 2025

Precisando de apenas cinco partidas para atingir o quinto tento, a meia-atacante superou o início de 2023, quando precisou de seis jogos para chegar nessa marca. Em 2019, por exemplo, a camisa 17 disputou 13 compromissos para balançar a rede cinco vezes.

E o que anima o torcedor corintiano é que nessas cinco temporadas em que iniciou vestindo a camisa do Corinthians, Vic Albuquerque esteve entre as duas maiores artilheiras do elenco em todas, liderando o ranking em 2021, 2023 e 2024. Em 2022, ano do retorno, foi a quinta que mais fez gols mesmo chegando com as competições em andamento.

Vic é a maior artilheira da história das Brabas com 112 gols em 208 jogos, ocupando o 14º lugar do ranking de artilharia entre homens e mulheres que defenderam o clube.

Neste domingo, o Timão volta a campo pela terceira rodada do Brasileiro feminino. A equipe de Lucas Piccinato, invicta no torneio, visita o Red Bull Bragantino em Santana de Parnaíba, a partir das 17h (de Brasília).