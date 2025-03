Com gols de Arezo e Edenílson, Grêmio bate o Atlético-MG e estreia no Brasileirão com vitória

Grêmio e Atlético-MG se enfrentaram neste sábado, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Com gols de Arezo e Edenílson, o Tricolor derrotou o Galo por 2 a 1. Rony descontou para o time de Belo Horizonte.

Com a vitória, o Grêmio ocupa a terceira colocação da tabela, com três pontos conquistados. O Galo, por sua vez, é o 17º colocado e busca conquistar seus primeiros pontos na próxima rodada.

Ambos os times viram a chave e passam a focar em seus compromissos pela primeira rodada da Sul-Americana. O Grêmio visita o Sportivo Luqueño-PAR, na quarta-feira, enquanto o Atlético-MG viaja ao Peru para enfrentar o Cienciano-PER, na terça-feira.

O jogo

O Atlético-MG começou melhor e dominou os primeiros 15 minutos do jogo. A equipe mineira obrigou Tiago Volpi a realizar duas boas defesas e era responsável pelas melhores chances.

No entanto, o Galo não conseguiu converter as oportunidades em gol e viu o Grêmio sair na frente. Aos 33 minutos, Amuzu recebeu de Lucas Esteves na esquerda e cruzou na área. A bola passou pela defesa do time visitante e parou na cabeça de Arezo que, de peixinho, abriu o placar na Arena.

Animado com o primeiro gol, o Grêmio segiu em cima e ampliou ainda na primeira etapa. Aos 44, o Tricolor aproveitou saída errada do Galo e levou a bola até a área. Após bate-rebate, Edenílson bateu de primeira e marcou o segundo tento dos gremistas.

Em busca da reabilitação no jogo, o Atlético-MG descontou logo aos seis do segundo tempo. Lyanco ajeitou cruzamento de Scarpa para Rony, que desviou de cabeça para o fundo das redes. O zagueiro do Galo, contudo, estava impedido, e o árbitro Raphael Claus anulou o tento.

O atacante atleticano não desistiu e balançou as redes do Grêmio mais uma vez, aos 29. Rony aproveitou cruzamento de Scarpa e, livre na grande área, cabeceou de peixinho para descontar para o Galo.

FICHA TÉCNICA



GRÊMIO 2X1 ATLÉTICO-MG

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)



Data: 29 de março de 2025 (sábado)



Horário: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Raphael Claus



Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis e Evandro de Melo Lima



VAR: Daiane Muniz



Cartões amarelos: Jemerson, Wagner Leonardo e Cristian Olivera (Grêmio)



Cartões vermelhos: nenhum

Gols: Arezo, aos 33? do 1º T, e Edenílson, aos 44 do 1º T (Grêmio) / Rony, aos 29 do 2º T (Atlético-MG)

GRÊMIO: Tiago Volpi; Igor Serrote (João Lucas), Jemerson (Rodrigo Ely), Wagner Leonardo e Lucas Esteves (Viery); Camilo, Villasanti e Edenilson; Cristian Olivera, Amuzu (André) e Arezo (Pavón)



Técnico: Gustavo Quinteros

ATLÉTICO-MG: Everson; Natanael (Bernard), Lyanco, Júnior Alonso (João Marcelo) e Guilherme Arana; Alan Franco, Gabriel Menino (Júnior Santos) e Gustavo Scarpa; Cuello, Rony e Hulk (Rubens)



Técnico: Cuca