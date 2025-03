Após pedido, CBF deixa clubes do Super Mundial com 12ª rodada em aberto

Do UOL, em São Paulo

A CBF divulgou ontem as datas e horários das rodadas dois a 12 da Série A do Brasileirão e deixou em aberto os jogos de Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras antes da pausa para o Super Mundial. Os quatros disputarão a competição global.

O que aconteceu

A CBF deixou "em branco" as datas e horários das partidas do quarteto pela 12ª rodada, marcada para a véspera do Super Mundial de clubes. Os jogos estão marcados para o dia 12 de junho (quinta), enquanto o torneio da Fifa, sediado nos Estados Unidos, inicia apenas dois dias depois.

Botafogo, Fla, Flu e Palmeiras haviam pedido o adiamento de seus respectivos jogos. O quarteto enviou uma carta conjunta à CBF solicitando a alteração na tabela justamente por conta do Super Mundial.

Dessa forma, o último compromisso dos clubes pelo Brasileirão será entre os dias 31 de maio e 1º de junho. Na sequência, a competição será paralisada por conta da data Fifa e retomada parcialmente no dia 12.

Veja os jogos em aberto pela 12ª rodada do Brasileirão

Fluminense x Ceará

Botafogo x Mirassol

Palmeiras x Juventude

Sport x Flamengo

Veja datas e horários dos jogos do Brasileirão

1ª rodada

29/03 (sábado)

18h30 (de Brasília) - São Paulo x Sport

18h30 - Cruzeiro x Mirassol

18h30 - Grêmio x Atlético-MG

18h30 - Fortaleza x Fluminense

18h30 - Juventude x Vitória

21h - Flamengo x Internacional

30/03 (domingo)

16h (de Brasília) - Palmeiras x Botafogo

18h30 - Vasco x Santos

20h - Bahia x Corinthians

20h - Red Bull Bragantino x Ceará

2ª rodada

05/04 (sábado)

18h30 (de Brasília) - Corinthians x Vasco

18h30 - Ceará x Grêmio

21h - Botafogo x Juventude

06/04 (domingo)

16h (de Brasília) - Fluminense x Red Bull Bragantino

16h - Atlético-MG x São Paulo

18h30 - Internacional x Cruzeiro

18h30 - Vitória x Flamengo

18h30 - Sport x Palmeiras

18h30 - Mirassol x Fortaleza

20h30 - Santos x Bahia

3ª rodada

12/04 (sábado)

16h (de Brasília) - Red Bull Bragantino x Botafogo

16h - Juventude x Ceará

18h30 - Palmeiras x Corinthians

21h - Vasco x Sport

13/04 (domingo)

16h (de Brasília) - Bahia x Mirassol

17h30 - São Paulo Cruzeiro

17h30 - Grêmio x Flamengo

19h30 - Fluminense x Santos

20h - Fortaleza x Internacional

20h30 - Atlético-MG x Vitória

4ª rodada

15/04 (terça-feira)

21h30 (de Brasília) - Ceará x Vasco

16/04 (quarta-feira)

19h (de Brasília) - Mirassol x Grêmio

19h - Sport x Red Bull Bragantino

19h30 - Corinthians x Fluminense

19h30 - Internacional x Palmeiras

21h30 - Flamengo x Juventude

21h30 - Santos x Atlético-MG

21h30 - Vitória x Fortaleza

17/04 (quinta-feira)

19h - Botafogo x São Paulo

21h30 - Cruzeiro x Bahia

5ª rodada

19/04 (sábado)

16h (de Brasília) - Corinthians x Sport

18h30 - Vasco x Flamengo

21h - Grêmio x Internacional

20/04 (domingo)

11h (de Brasília) - Juventude x Mirassol

16h - São Paulo x Santos

16h - Atlético-MG x Botafogo

18h30 - Fortaleza x Palmeiras

20h30 - Red Bull Bragantino x Cruzeiro

21/04 (segunda-feira)

20h (de Brasília) - Bahia x Ceará

6ª rodada

26/04 (sábado)

16h (de Brasília) - Internacional x Juventude

18h30 - Mirassol x Atlético-MG

18h30 - Ceará x São Paulo

20h - Sport x Fortaleza

21h - Botafogo x Fluminense

27/04 (domingo)

16h (de Brasília) - Flamengo x Corinthians

18h30 - Palmeiras x Bahia

18h30 - Cruzeiro x Vasco

18h30 - Vitória x Grêmio

20h30 - Santos x Red Bull Bragantino

7ª rodada

02/05 (sexta-feira)

21h30 (de Brasília) - São Paulo x Fortaleza

03/05 (sábado)

18h30 (de Brasília) - Fluminense x Sport

18h30 - Corinthians x Internacional

18h30 - Ceará x Vitória

21h - Bahia x Botafogo

04/05 (domingo)

16h (de Brasília) - Vasco x Palmeiras

16h - Grêmio x Santos

18h30 - Cruzeiro x Flamengo

05/05 (segunda-feira)

19h (de Brasília) - Red Bull Bragantino x Mirassol

20h - Juventude x Atlético-MG

8ª rodada

10/05 (sábado)

16h (de Brasília) - Fortaleza x Juventude

18h30 - Mirassol x Corinthians

18h30 - Grêmio x Red Bull Bragantino

18h30 - Vitória x Vasco

21h - Flamengo x Bahia

11/05 (domingo)

16h (de Brasília) - Sport x Cruzeiro

17h30 - Palmeiras x São Paulo

17h30 - Atlético-MG x Fluminense

20h - Botafogo x Internacional

12/05 (segunda-feira)

20h (de Brasília) - Santos x Ceará

9ª rodada

17/05 (sábado)

16h (de Brasília) - Ceará x Sport

18h30 - Vasco x Fortaleza

21h - São Paulo x Grêmio

18/05 (domingo)

16h (de Brasília) - Corinthians x Santos

16h - Bahia x Vitória

16h - Juventude x Fluminense

18h30 - Flamengo x Botafogo

18h30 - Red Bull Bragantino x Palmeiras

20h30 - Cruzeiro x Atlético-MG

20h30 - Internacional x Mirassol

10ª rodada

24/05 (sábado)

16h (de Brasília) - Botafogo x Ceará

18h30 - Fluminense x Vasco

18h30 - São Paulo x Mirassol

21h - Atlético-MG x Corinthians

25/05 (domingo)

11h (de Brasília) - Grêmio x Bahia

16h - Palmeiras x Flamengo

16h - Sport x Internacional

18h30 - Vitória x Santos

20h30 - Fortaleza x Cruzeiro

26/05 (segunda-feira)

20h (de Brasília) - Red Bull Bragantino x Juventude

11ª rodada

31/05 (sábado)

16h (de Brasília) - Bahia x São Paulo

18h30 - Cruzeiro x Palmeiras

21h - Vasco x Red Bull Bragantino

01/06 (domingo)

11h (de Brasília) - Mirassol x Sport

16h - Santos x Botafogo

16h - Juventude x Grêmio

18h30 - Flamengo x Fortaleza

18h30 - Corinthians x Vitória

18h30 - Ceará x Atlético-MG

20h30 - Internacional x Fluminense

12ª rodada

12/06 (quinta-feira)