Carrillo valoriza boa fase no Corinthians e analisa calendário: "Vamos responder em alto nível"

Na tarde deste sábado, o Corinthians promoveu uma coletiva de imprensa com alguns jogadores que conquistaram o Campeonato Paulista na última quinta-feira. O goleiro Hugo Souza, os atacantes Yuri Alberto e Romero, e o meia Carillo participaram da entrevista, realizada no CT Dr. Joaquim Grava.

André Carrillo tem sido um dos principais destaques do Timão neste início de temporada. O volante, inclusive, voltou a ser convocado pelo Peru para a disputa das Eliminatórias Sul-Americanas e encantou os peruanos com suas atuações. E nos dois jogos da decisão do Estadual, ainda foi importantíssimo. Na visão do jogador, o alto nível do futebol brasileiro e a confiança de Ramón Díaz foram decisivas para a boa fase vivida.

"Eu vi aquela notícia dos torcedores peruanos ficando contentes com o meu nível. Acho que o nível competitivo do futebol brasileiro é o que está fazendo melhor para mim, a continuidade de jogos, a confiança do treinador e dos colegas. Não estava na mesma intensidade e vontade na última temporada na Arábia, e quando chega um clube tão grande como o Corinthians, acho que isso me motivou de novo a jogar futebol, a exigir mais de mim. Acho que é por isso que hoje tudo está dando frutos. Estou muito feliz", disse Carrillo.

"Estou bem, estou me sentindo bem. No começo, não sabia se iria render aqui no clube. Sabia que contava com a confiança do treinador, mas isso não era tudo. E pouco a pouco, isso foi dando certo, entrando no seu lugar. Esse grupo de jogadores mudou a mentalidade do clube. É um trabalho de grupo, que vai dar certo, e é o começo do que vem. Vêm coisas boas pela frente. Já curtimos, desfrutamos do título, agora é hora de focar no próximo torneio, que é o Brasileirão", prosseguiu o atleta.

Carrillo também foi questionado sobre o calendário extenso do futebol brasileiro. O volante até brincou que o elenco estava "com preguiça" da grande quantidade de jogos, mas logo em seguida, deixou claro que o Corinthians vai entrar para ganhar todas as competições que disputar.

Nosso estagiário fez parte do protocolo de entrada em campo do Paulistão! ??#VaiCorinthians#EmEstadoDeLoucura pic.twitter.com/THb7tgUc7Y ? Corinthians (@Corinthians) March 29, 2025

"Quando vim para o Brasil, eu já sabia que tinha muitos jogos, mas não sabia que era tanto assim. Ainda nem começou e nós já estamos com preguiça. Mas pronto, faz parte e acho que para times grandes, é isso. Temos um plantel longo, de qualidade, todo mundo vai ter oportunidades. Vamos responder no mais alto nível em todas as competições. Temos que aproveitar esse momento e também ir em busca de mais títulos", afirmou.

O peruano ainda exaltou a torcida do Corinthians e a festa da Fiel nas arquibancadas na Neo Química Arena na decisão da última quinta-feira.

"Todo mundo sabe que a torcida do Corinthians é diferente. Eles não param de nos surpreender. Cada partida é uma loucura diferente. Esse título também é para eles, eles estavam merecendo ganhar alguma coisa depois de tantos anos sem títulos. Eu acho que a torcida é o que faz a diferença aqui. Essa final, acho que esse título é muito importante para nós. Também tem a ver que a final foi contra o Palmeiras, e isso engrandece ainda mais o título. Acho que o Corinthians deve ser o maior clube que já joguei na carreira. É o começo de muitos títulos, se Deus quiser", concluiu o peruano.

Na grande decisão do Paulistão, o Corinthians superou o Palmeiras, por 1 a 0 no agregado - venceu a ida, no Allianz Parque, e segurou o empate sem gols na Neo Química Arena. Ao erguer a taça do Estadual, o Corinthians encerrou um jejum de seis anos sem conquistar títulos e, ainda, impediu o tetracampeonato inédito do rival.

O Corinthians, no entanto, tem pouco tempo para descansar e comemorar o título, uma vez que retorna aos gramados já neste fim de semana. O Timão visita o Bahia neste domingo, a partir das 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova, pela rodada de abertura do Campeonato Brasileiro.