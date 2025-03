Real leva susto contra o Leganés, mas Mbappé garante vitória em jogo maluco

O Real Madrid venceu o Leganés por 3 a 2 neste sábado (29), em partida válida pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol, no Santiago Bernabéu.

O técnico Carlo Ancelotti, do Real Madrid, inicialmente poupou jogadores que participaram da data Fifa, então Vini Jr. e Rodrygo entraram apenas no 2º tempo da partida.

Mbappé, duas vezes, e Bellingham fizeram os gols do Real Madrid. O primeiro gol do francês foi com uma cavadinha em cobrança de pênalti, enquanto o segundo foi com uma bela batida de falta. Os gols do Leganés foram marcados por Diego García e Dani Raba.

O Real Madrid abriu o placar com Mbappé e tomou a virada ainda no 1º tempo. Bellingham empatou o placar em 2 a 2 na volta do intervalo, e o francês fez o gol da "revirada" aos 31 minutos da segunda etapa.

Com o resultado, o Real Madrid segue na vice-liderança de La Liga, empatando com o líder Barcelona em 63 pontos, e ficando na segunda colocação pelos critérios de desempate. O Barça pode voltar a ficar em vantagem em número de pontos nesta segunda-feira (30), quando enfrenta o Girona em casa, fechando a rodada. O Leganés está na zona de rebaixamento, em 18º lugar com 27 pontos.

O Real Madrid volta a campo na terça-feira (1), quando recebe a Real Sociedad em casa, pela partida de volta da semifinal da Copa do Rei. O próximo compromisso do Leganés é contra o Osasuna, em 7 de abril.

Como foi o jogo

O Real Madrid começou a partida com uma formação bastante modificada. Além de enfrentar a ausência de jogadores lesionados, como Carvajal e Militão, o técnico Carlo Ancelotti também poupou atletas que atuaram em partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, como Rodrygo e Vini Jr., que começaram o jogo no banco.

O ataque do Real foi formado por Arda Güller e Mbappé. A dupla foi a protagonista do gol que inaugurou o placar no Bernabéu. O turco sofreu pênalti ao ser derrubado por Óscar Rodriguez na área, e o francês converteu a cobrança com uma bela cavadinha no centro do gol, aos 32 minutos do 1º tempo.

No entanto, o Leganés chegou ao gol de empate no minuto seguinte, com Diego García. Na reta final do 1º tempo, Dani Raba fez o gol da virada para os pepineros, e o Leganés foi para o intervalo vencendo por 2 a 1.

O Real Madrid deixou tudo igual no placar aos 2 minutos do 2º tempo, com Bellingham fazendo um gol em bate e rebate na área do Leganés. Com o gol de empate, os merengues cresceram de vez na partida, e Rodrygo e Vini Jr. entraram aos 17 minutos do 2º tempo, nos lugares de Arda Güler e Brahim Díaz.

O gol da vitória do Real Madrid veio novamente dos pés de Mbappé. O brasileiro Rodrygo sofreu falta perto da área, e o francês fez o gol da "revirada" batendo colocado no canto de Dmitrovic, fazendo o 3 a 2 para o Real.

Gols e destaques

Perdeu na cara! O primeiro lance claro de gol foi acontecer aos 25 minutos do 1º tempo. Brahim Díaz deu um passe em profundidade na área do Leganés e achou Mbappé livre, mas o francês bateu em cima do goleiro Dmitrovic.

1 x 0: Mbappé abriu o placar para o Real Madrid em cobrança de pênalti, aos 32 minutos da primeira etapa. Com muita frieza, o artilheiro dos merengues deu uma cavadinha no centro do gol.

1 x 1: Apenas um minuto após o gol do Real, o Leganés chegou ao empate com gol de Diego García. Rosier tabelou com Juan Cruz pela direita, entrou na área e cruzou rasteiro. Após um chute de Óscar Rodríguez, a bola sobrou para García só empurrar para o fundo do gol de Lunin.

1 x 2: O Leganés virou o placar aos 41 minutos do 1º tempo. Em contra-ataque pela esquerda, Óscar Rodríguez escapou da marcação e tocou para Dani Raba chegar finalizando para o fundo das redes de Lunin.

2 x 2: Que gol foi esse! Logo aoss 2 minutos do 2º tempo, Bellingham recebeu a bola na entrada da área e bateu no cantinho de Dmitrovic, que fez uma grande defesa. No rebote, Brahim Díaz chutou para o gol, mas Tapia tirou em cima da linha. A bola pingou no travessão e Bellingham chegou para conferir e bateu estufando a rede.

Na trave! Brahim Díaz quase faz o vira-vira para o Real aos 8 minutos do 2º tempo. O espanhol naturalizado marroquino bateu rasteiro, mas a bola tocou no pé da trave e foi para fora.

Dupla brasileira em campo. Poupados no início da partida, Vini Jr. e Rodrygo entraram aos 17 minutos do 2º tempo nos lugares de Arda Güller e Brahim Díaz.

3 x 2: A "revirada" dos merengues veio aos 31 minutos do 2º tempo, em cobrança de falta de Mbappé. Rodrygo sofreu a falta perto da linha da grande área. O francês foi para a bola e bateu colocado no cantinho direito de Dmitrovic.

Vaias no Bernabéu! A torcida madridista começou a vaiar na reta final da partida. As vaias eram em protesto ao árbitro, que deu 8 minutos de acréscimo.