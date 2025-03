Fortaleza começa a mil e precisa só de 20 minutos para vencer Fluminense

O Fortaleza venceu o Fluminense por 2 a 0 neste sábado (29), na estreia da 1ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Castelão, na capital cearense.

A partida foi marcada por um início avassalador do Fortaleza, que abriu o placar com Lucero aos 4 minutos de bola rolando, e ampliou com Tinga ainda no 1º tempo, aos 20.

Técnico do Fluminense, Mano Menezes chegou a fazer uma substituição tática logo aos 13 minutos, tirando Serna e colocando Lima. O jogador substituído saiu contrariado de campo, e Mano tentou se explicar com o atacante no banco de reservas dizendo "Eu errei, me desculpa".

O próximo compromisso do Fortaleza é na terça-feira (1), recebendo o Racing em casa, pela 1ª rodada da Libertadores. Na mesma data, o Fluminense viaja até a Colômbia para encarar o Once Caldas, pela Sul-Americana.

Pelo Brasileirão, o Fortaleza volta a campo no dia 6, quando enfrenta o Mirassol fora de casa. O Fluminense joga em casa contra o Bragantino na 2ª rodada do campeonato nacional.

Como foi o jogo

O Fortaleza começou muito bem no Castelão, mandando na partida contra o Fluminense. O Leão do Pici pressionou o Tricolor das Laranjeiras desde os primeiros minutos, e abriu o placar com Lucero, aos 4 minutos de partida.

O "baile" do Fortaleza no 1º tempo foi tão tamanho que o técnico Mano Menezes tentou uma substituição tática logo aos 13 minutos de jogo, tirando Serna e colocando Lima. O técnico chegou a se desculpar com Serna dizendo "Eu errei, desculpa".

O Flu até conseguiu ficar mais com a posse de bola após a alteração, mas o Fortaleza continuou perigoso na partida e ampliou o placar aos 20 minutos, com Tinga.

Na volta do intervalo, Mano Menezes fez mais uma substituição para tentar mudar o rumo da partida, tirando o uruguaio Canobbio para a entrada de Keno. O Flu melhorou na partida e criou algumas chances de gol, mas pecou na pontaria. Na sequência, o Fortaleza passou a rodar mais a bola, controlando a partida sem ser ameaçado, segurando o placar e garantindo a vitória no Castelão.

Gols e destaques

1 x 0: O primeiro gol do Brasileirão foi marcado aos 4 minutos de bola rolando no Castelão. O zagueiro Freytes, do Fluminense, tentou um passe, mas mandou na direção de Pikachu, que bateu de primeira e lançou Marinho na ponta-direita. O atacante invadiu a área e rolou para o meio, com Lucero livre para completar para o gol vazio.

Serna substituído. Sentindo a pressão do Fortaleza, Mano Menezes fez uma substituição, tirando Serna e colocando Lima, para tentar dominar o meio de campo. O jogador saiu de campo contrariado, e Mano se dirigiu a ele dizendo "Eu errei, me desculpa".

2 x 0: Tinga fez o segundo gol do Fortaleza. Pol Fernández cobrou escanteio aberto, e o lateral subiu livre para cabecear, sem chances para o goleiro Fábio.