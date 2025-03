Campeão pelo Corinthians, Matheuzinho diz que "ficha não caiu" e sonha com Seleção

Matheuzinho realizou um sonho de criança na noite da última quinta-feira. O lateral direito conquistou seu primeiro título com a camisa do Corinthians, seu clube de coração, ao superar o Palmeiras na final do Campeonato Paulista. O jogador, 24 horas após erguer a taça, diz que a "ficha ainda não caiu".

Na última sexta-feira, ele foi eleito melhor lateral direito do Paulistão e falou sobre a sensação de ser campeão com a equipe alvinegra, quebrando um jejum de seis anos do time.

"Eu estou muito feliz com esse título. Não esperava que viria tão rápido. Foi uma loucura completa ontem, por todo o contexto. É um jogo para ficar marcado. Ainda não caiu a ficha, não consegui descansar, colocar a cabeça no travesseiro e pensar no que aconteceu", afirmou o ala.

MATHEUZINHO É MUITO CORINTHIANS!

Esse Paulistão Sicredi foi muito especial para o lateral do Timão!#MelhoresDoPaulistãoSicredi pic.twitter.com/Ijqav7izAi ? Paulistão (@Paulistao) March 29, 2025

Torcedor do Corinthians, Matheuzinho ficou emocionado com a festa da torcida corintiana antes, durante e depois da decisão na Neo Química Arena. Ele acredita que o título coroa a virada de chave da equipe e crê que o clube pode conquistar "coisas grandes" nesta temporada.

"Foi sensacional. No hino, cheguei a me emocionar. Estava arrepiado escutando a torcida. Estão de parabéns, nos ajudaram demais. Se não fosse por eles, talvez não ganharíamos esse título", disse o jogador.

"Acho que a virada de chave foi no ano passado, mostramos nossa força. Esse título veio para coroar, mostrar que estamos no caminho certo. Se continuarmos assim, vamos chegar longe. Esse elenco é forte, se tivermos humildade, temos grandes chances de ganhar coisas grandes esse ano", acrescentou.

A taça do Estadual faz Matheuzinho sonhar mais alto. Ele tem como meta uma oportunidade na Seleção Brasileira e se vê no caminho certo para ser convocado em um futuro breve.

"Acho que estou no caminho. Estou trabalhando bastante para que esse momento chegue, é um dos grandes objetivos da minha carreira. Creio que estou no caminho certo, espero que esse ano eu possa chegar lá", comentou.

Matheuzinho não tem muito tempo para festejar, uma vez que o Corinthians volta a campo já neste domingo. O time faz sua estreia no Brasileirão diante do Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A bola rola a partir das 20h (de Brasília).