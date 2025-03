Calleri perde pênalti, São Paulo empata com Sport e é vaiado no Morumbis

O São Paulo empatou sem gols com o Sport neste sábado, no Morumbis, em sua estreia no Campeonato Brasileiro. Calleri desperdiçou um pênalti logo no primeiro minuto de jogo, e a equipe deixou o gramado sob vaias dos mais de 37 mil torcedores que compareceram nas arquibancadas.

Zubeldía, que já vinha tendo de lidar com uma forte pressão pela falta de resultados e bom futebol neste início de temporada, não foi poupado pela maior parte da torcida e agora precisará conviver com a enorme "sombra" de seu antecessor no São Paulo, Dorival Júnior, demitido essa semana da Seleção Brasileira.

O São Paulo volta a entrar em campo na próxima quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Talleres, no estádio Mario Alberto Kempes, em Córdoba, na Argentina, pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores. Já o Sport disputará a partida de volta da final do Campeonato Pernambucano, no mesmo dia e horário, contra o Retrô, na Ilha do Retiro.

São Paulo decepciona no 1º tempo

O São Paulo precisou de apenas um minuto para ficar muito próximo de abrir o placar. Marcos Antônio fez uma linda jogada individual, contando com o escorregão do marcador, e tocou para Luciano, que, dentro da área, foi derrubado por Du Queiroz ao driblá-lo. O árbitro não titubeou, marcando pênalti. Porém, na cobrança, Calleri acabou isolando a bola, chutando por cima do travessão.

O Sport respondeu aos 15 minutos. Pablo recebeu bom passe em profundidade, saindo cara a cara com Rafael e vendo o goleiro são-paulino a fazer grande defesa para evitar o gol rubro-negro, mas a arbitragem já havia assinalado impedimento do atacante do Leão.

A partir daí o jogo ficou morno. Nenhuma das equipes conseguia furar o sistema defensivo adversário. Assim, os dois lados tiveram de apostar nas finalizações de fora da área. Primeiro foi o São Paulo quem assustou com Sabino, que soltou a bomba aos 32 minutos, obrigando Caíque França a fazer boa defesa.

Pouco depois foi a vez de Hereda ficar com o rebote na intermediária e decidir arriscar de muito longe, acertando o ângulo do goleiro Rafael, que teve de se esticar todo para fazer uma defesaça e salvar o São Paulo de ir para o intervalo com a derrota parcial.

Ferreirinha entra e incendeia o jogo

Assim como no primeiro tempo, a etapa complementar mal havia começado e o São Paulo já tinha assustado o Sport. Logo no minuto inicial Luciano recebeu na linha de fundo e fez o cruzamento rasteiro para o meio da área, vendo Alan Franco tentar completar de carrinho, mas o zagueiro não conseguiu alcançar a bola.

Pouco depois foi a vez de Igor Vinícius desperdiçar uma grande oportunidade. Luciano puxou contra-ataque e abriu para Ferreirinha na esquerda. O atacante, por sua vez, tocou rasteiro para trás, onde o lateral-direito do São Paulo chegou livre de marcação, mas isolou a bola ao soltar uma bomba.

Logo na sequência Luiz Gustavo também ficou com o grito de gol entalado na garganta.Em mais uma jogada de contra-ataque, Calleri abriu para Luiz Gustavo, que também bateu de primeira, carimbando a trave do goleiro Caíque França.

O Sport respondeu com Lenny Lobato, que recebeu nas costas da marcação, dentro da área, e bateu cruzado ao sair cara a cara com Rafael, tirando tinta da trave. Até então a melhor chance do jogo.

Na reta final de partida Luis Zubeldía decidiu apostar em Alves e Lucas Ferreira, duas joias da base do São Paulo, e os garotos até entraram bem, mas não foram capazes de evitar o frustrante empate sem gols na estreia do São Paulo no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X SPORT

Local: Morumbis, em São Paulo



Data: 29 de março de 2025, sábado



Horário: 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Público: 37.856 torcedores.



Renda: R$ 2.144.747,00

Cartões amarelos: Lucas Lima, Matheus Alexandre (Sport)

SÃO PAULO: Rafael; Arboleda, Alan Franco e Sabino (Ferreira); Igor Vinícius, Luiz Gustavo, Alisson (Ryan Francisco), Marcos Antônio (Alves) e Wendell (Enzo Díaz); Luciano (Lucas Ferreira) e Calleri (André Silva).



Técnico: Luis Zubeldía.

SPORT: Caíque França; Hereda (Matheus Alexandre), João Silva, Chico e Igor Cariús (Lucas Cunha); Christian Rivera, Du Queiroz (Fabrício Domínguez), Sérgio Oliveira e Lucas Lima (Chrystian Barletta); Lenny Lobato (Carlos Alberto) e Pablo (Arthur Sousa).



Técnico: Pepa.