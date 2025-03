Caixinha se empolga no Santos e tem 'déjà-vu' de goleada no Flamengo

Do UOL, em Santos (SP)

O técnico Pedro Caixinha está empolgada com os treinamentos do Santos.

O que aconteceu

Caixinha entende que o Santos evoluiu muito durante o período livre para treinos no CT Rei Pelé.

Eliminado no dia 9 de março para o Corinthians na semifinal do Paulistão, o Peixe teve três semanas de preparação antes da estreia no Campeonato Brasileiro contra o Vasco, domingo, em São Januário.

A comissão técnica corrigiu erros, repetiu movimentos e vê o time pronto para um salto, mesmo com a ausência de Neymar, que ainda se recupera de lesão na coxa esquerda.

O UOL apurou que o nível dos treinamentos faz Pedro Caixinha relembrar uma goleada contra o Flamengo, em junho de 2023, também pelo Brasileirão.

Há quase dois anos, também após uma data Fifa, o Bragantino de Caixinha venceu o Flamengo por 4 a 0. O treinador viu no Santos nos últimos dias a mesma "energia" dos dias que antecederam esse resultado marcante do RBB.

O técnico crê que o time evoluiu em fases do jogo como a pressão alta e compactação. Essa melhora já havia sido notada pela comissão antes da queda no Paulistão.

A comissão preparou situações de jogo para testar a equipe: amistoso contra o Coritiba, partidas de 90 minutos entre titulares e reservas e jogos-treino diante do sub-20. Esses eventos ajudaram nas observações necessárias e também nivelaram o ritmo de jogo de alguns atletas que chegaram no decorrer do Estadual, como Rollheiser, Gabriel Veron e Barreal.

Diante desse contexto, Caixinha está otimista para enfrentar o Vasco de Carille, ex-técnico do Santos. A expectativa é que o Peixe inicie o Brasileirão de forma ofensiva, se impondo mesmo fora de casa.

O time titular deve ter João Paulo; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Barreal (Soteldo); Rollheiser, Guilherme e Tiquinho Soares.

Soteldo voltou das Eliminatórias pela seleção venezuelana na quinta e só treinou na sexta. Esse desgaste pode fazer o meia-atacante começar no banco de reservas. Barreal tem treinado como o substituto de Neymar.