Brasileirão reúne grandes craques em 2025; veja os melhores jogadores desta edição

O Campeonato Brasileiro começa neste sábado. Assim como em todos os anos, a competição reúne uma grande quantidade de craques, mas desta vez, a temporada de 2025 parece estar ainda mais recheada neste quesito.

Por isso, a Gazeta Esportiva listou os dez maiores craques desta edição do Brasileirão, veja abaixo:

Figurinha carimbada há anos no futebol brasileiro, o uruguaio Giorgian de Arrascaeta segue sendo o maestro do Flamengo. Apesar de sofrer com lesões, a qualidade do meia segue impecável e é com certeza um dos grandes nomes desta edição.

Estêvão - Palmeiras

O jovem Estêvão segue encantando o futebol brasileiro com seus dribles e golaços com a camisa do Palmeiras. Entretanto, a presença do atacante no Brasileirão tem prazo de validade, já que após o Super Mundial de Clubes o atleta vai se apresentar ao Chelsea, da Inglaterra.

Gabigol - Cruzeiro

Gabigol é uma um nome mais que conhecido no Campeonato Brasileiro. Após seis anos no Flamengo, o atacante irá para sua primeira edição da competição com a camisa do Cruzeiro, onde quer mostrar que ainda possui muita lenha pra queimar após um 2024 abaixo das expectativas.

Hulk - Atlético-MG

Apesar dos 38 anos de idade, Hulk é um dos atacantes mais letais do Brasil. O atacante teve um belo início de temporada no Campeonato Mineiro, onde marcou sete gols em oito jogos e se sagrou campeão do estadual pelo Atlético-MG.

Memphis - Corinthians

Memphis Depay chegou ao Corinthians para a reta final do Brasileirão de 2024 e foi peça fundamental na retomada do Timão no campeonato. Agora campeão paulista pelo clube, o holandês de 31 anos quer surpreender e colocar a equipe do Parque São Jorge na luta pelo título.

Neymar - Santos

Talvez o principal nome deste Campeonato Brasileiro, a volta de Neymar para o Santos após 12 anos mexeu com o Brasil. O atacante ainda sofre com lesões, mas mostrou em alguns momentos no Paulistão lapsos de sua genialidade incomparável no futebol do país.

Oscar - São Paulo

Assim como Neymar, Oscar voltou ao Brasil após longo período no futebol exterior. O meia teve grandes atuações pelo São Paulo durante o estadual e deve ser peça-chave no esquema de Zubeldía para a competição.

Thiago Silva - Fluminense

Zagueiro com enorme experiência e bagagem, Thiago Silva chegou em 2024 para ajudar o Fluminense a se livrar do rebaixamento. Com uma equipe mais organizada em 2025, o Xerife quer alçar voos maiores com o Tricolor das Laranjeiras neste Brasileirão.

Vitor Roque - Palmeiras

O atacante Vitor Roque deixou o Brasil em 2023 rumo ao Barcelona com um enorme potencial. Entretanto, a passagem na Europa não foi das melhores e o promissor jogador retornou ao Brasil para demonstrar do que é capaz.

Yuri Alberto - Corinthians

Artilheiro do Brasil em 2024 com 31 gols, Yuri Alberto é o protagonista do Corinthians e consolidou sua boa fase no Timão com o título do Paulistão em cima do arquirrival Palmeiras. Agora, Yuri quer manter o nível do ano passado e colocar o Alvinegro nas primeiras posições.

