Brandon Moreno quebra jejum e se aproxima de quarta luta com Pantoja no UFC

A "maldição" foi quebrada! Brandon Moreno enfrentou Steve Erceg neste sábado (29), no UFC México, e finalmente conquistou sua primeira vitória na organização em seu país. Em um duelo técnico e cauteloso, no qual os fãs chegaram a vaiar em alguns momentos, o mexicano se mostrou mais eficiente e conectou os golpes mais contundentes, garantindo a decisão unânime dos juízes.

Com a vitória, o número dois do ranking dos pesos-mosca (57 kg) reforça seu nome como um possível adversário para o campeão Alexandre Pantoja - caso o confronto com Pantoja aconteça, será o quarto encontro entre os dois. Esta seria mais uma chance para que Moreno, finalmente, conquiste uma vitória sobre o brasileiro. Até agora, o campeão superou o mexicano em uma edição do reality show 'TUF' e em duas ocasiões no UFC, o que deixou o ex-campeão ainda mais determinado a buscar uma nova oportunidade pelo cinturão.

Com a derrota, Erceg chegou ao seu terceiro revés consecutivo e, com isso, sua busca por um lugar de destaque no ranking dos pesos-mosca ficou mais distante. Resta agora aguardar para ver qual será a decisão do Ultimate sobre o futuro do australiano na divisão até 57 kg.

A luta

O primeiro round começou com os dois lutadores se estudando, se movimentando pelo octógono e esperando a oportunidade certa para atacar. Mesmo sendo mais baixo, Moreno controlou bem a distância e foi o primeiro a tomar a iniciativa, conectando um golpe contundente que balançou Erceg. O australiano apostou nos chutes, mas o mexicano mostrou boa esquiva e, sempre que possível, contra-atacava com precisão, criando mais perigo para seu rival.

No segundo assalto, Brandon entrou mais solto e logo impôs seu boxe, dominando o centro do octógono e impondo o ritmo da luta. No entanto, Erceg mostrou sua qualidade e conectou um golpe forte que balançou o mexicano, fazendo a torcida vibrar. Apesar do susto, Moreno se recuperou rapidamente e, com sua velocidade, continuou a pressionar, fazendo Erceg recuar.

A terceira etapa seguiu em um ritmo técnico, com o australiano mostrando evolução e conectando mais golpes. No entanto, Moreno se manteve tranquilo, seguindo com sua estratégia de bater, sair e buscar contragolpes. O público, que já demonstrava impaciência, começou a vaiar pela falta de maior intensidade no combate.

No quarto round, Erceg entrou mais agressivo, buscando inflamar a luta com chutes e joelhadas. Moreno, por sua vez, parecia não conseguir mais acertar a distância para conectar golpes contundentes e continuou sendo pressionado. A torcida, visivelmente frustrada, expressou seu descontentamento com a luta. Porém, nos últimos segundos, Moreno conseguiu a primeira queda do confronto e se preparava para golpear o adversário no chão, mas o tempo não foi suficiente.

Nos cinco minutos finais, a luta se tornou mais agitada. Moreno foi em busca de golpes mais efetivos, enquanto Erceg manteve o ritmo do round anterior, continuando a abusar dos chutes. Ambos os lutadores, conscientes de que o resultado poderia ir para os juízes, intensificaram o ritmo. A luta permaneceu equilibrada até o último minuto, quando Moreno levou Erceg para o chão novamente, mas não conseguiu avançar para uma posição dominante para finalizar. O confronto terminou no solo, com os dois lutadores exaustos.

Confira os resultados do UFC México até então:

Brandon Moreno venceu Steve Ercerg por decisão unânime;

Manuel Torres nocauteou Drew Dober no 1º round;

Edgar Chairez finalizou CJ Vergara no 1º round;

Raul Rosas Jr venceu Vince Morales por decisão unânime;

David Martínez nocauteou Saimon Oliveira no 1º round;

Kevin Borjas venceu Ronaldo Rodriguez por decisão unânime;

Ateba Gautier nocauteou Jose Daniel Medino no 1º round;

Melk Costa venceu Christian Rodriguez por decisão unânime;

"Lupita" Godinez venceu Julia Polastri por decisão unânime;

Rafa Garcia venceu Vinc Pichel por decisão unânime;

Jammal Emmers nocauteou Gabriel 'Fly' Miranda no 1º round;

Marquel Mederos venceu Austin Hubbard por decisão dividida.

