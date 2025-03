Brandon Moreno luta contra 'maldição do México' para se aproximar de cinturão do UFC

Ex-campeão peso-mosca (57 kg) do Ultimate, Brandon Moreno é uma das maiores estrelas em atividade do MMA mexicano. Sendo assim, é natural que o atleta seja escalado, sempre que possível, para os eventos da liga presidida por Dana White sediados no país latino-americano. Entretanto, 'The Assassin Baby', como é conhecido, nunca venceu um combate sequer dentro do UFC quando em ação no México. Neste sábado (29), diante de Steve Erceg, o representante de Tijuana (MEX) luta para, além de quebrar a 'maldição', se aproximar novamente de uma disputa de título na categoria.

Até o momento, Moreno já competiu em território mexicano sob a chancela do UFC em três oportunidades - duas delas, inclusive, como um dos protagonistas da luta principal do show. E o retrospecto nessas circunstâncias é de duas derrotas e um empate. Em 2017, Brandon perdeu para Sergio Pettis por decisão unânime. Dois anos depois, em 2019, o peso-mosca travou um duelo parelho contra Askar Askarov, que terminou empatado. E no desafio mais recente diante de seu público, em 2024, 'The Assassin Baby' perdeu na decisão dividida para Brandon Royval.

Como atleta do UFC, Moreno já teve o braço erguido em outras nações como Estados Unidos, Brasil e Canadá. Apesar da sina incômoda dentro do México no maior evento de MMA do mundo, o peso-mosca já sentiu o gostinho da vitória em seu país natal, visto que o início de sua trajetória foi construída em ligas do certame nacional. Curiosamente, a primeira derrota da carreira de Brandon, em 2011, também foi no México.

De olho no cinturão

Atual número 2 do ranking e vindo de vitória sobre Amir Albazi, em novembro de 2024, Moreno entra em ação para se consolidar novamente como um dos próximos da fila pelo cinturão até 57 kg. Além de Erceg, seu rival no UFC México deste sábado, outro fator pode jogar contra a campanha do mexicano por um 'title shot': seu retrospecto contra o atual campeão. Diante do brasileiro Alexandre Pantoja, Brandon foi derrotado três vezes - uma no 'TUF', via finalização, e duas no UFC, na decisão dos juízes.

Esquadrão Brasileiro

Além da luta principal liderada por Moreno e Erceg, o UFC México também contará com a presença do 'Esquadrão Brasileiro' em ação. Único representante escalado para o card principal, Saimon Oliveira faz "a luta da vida" contra David Fernandez. Já no car preliminar, Melk Costa busca aumentar sua assiduidade na empresa contra Christian Rodriguez. Gabriel 'Fly', por sua vez, mede forças contra Jamall Emmers. Entre as mulheres, a novata Julia Polastri terá a chance de entrar no ranking dos pesos-palhas (52 kg) no embate diante da 'atleta da casa' Lupita Godinez.

