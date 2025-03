Bayern de Munique x St. Pauli: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Alemão

Neste sábado, pela 27ª rodada do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique enfrenta o St. Pauli, às 11h30 (de Brasília), na Allianz Arena, na Baviera.

O Bayern de Munique tenta voltar ao rumo das vitórias no Campeonato Alemão. Os donos da casa buscam manter a boa vantagem na ponta da competição. O St. Pauli quer ampliar a série de bons resultados. Os visitantes precisam pontuar para seguir fora da degola.

O duelo terá transmissão do SporTV, do Nosso Futebol, do One Football e da CazéTV.

POSIÇÕES NA TABELA

Bayern de Munique - 62 pontos em 26 jogos - 1º lugar.



St. Pauli - 25 pontos em 26 jogos - 15º lugar.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bayern de Munique: Peretz; Stanisic, Upamecano, Dier e Guerreiro; Goretzka, Kimmich e Olise; Musiala, Sane e Kane



Técnico: Vincent Kompany

St. Pauli: Vasilj; Nemeth, Wahl e Van der Heyden; Saliakas, Irvine, Smith e Treu; Sinani e Weisshaupt; Saad



Técnico: Alexander Blessin

ARBITRAGEM

A partida será apitada por Florian Badstubner, com os assistentes Markus Schuller e Philipp Huwe. O VAR será conduzido por Thorsten Schiffner.