Bahia x Corinthians: veja prováveis escalações e onde assistir ao duelo pelo Brasileirão

O Campeonato Brasileiro começa neste sábado após três meses. Na primeira rodada, Bahia e Corinthians se enfrentam neste domingo, às 20h (de Brasília), na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, palco que receberá duas equipes embaladas na temporada até aqui.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão do Premiere.

O Timão se sagrou campeão do Campeonato Paulista na última quinta, ao segurar um empate sem gols contra o Palmeiras na Neo Química Arena. Por sua vez, o Bahia também foi campeão estadual e vem de uma ótima campanha na Copa do Nordeste, onde também é líder do seu grupo.

O Corinthians colocou seus melhores jogadores na final do Paulistão. O técnico Ramón Díaz não tem baixas para a partida, visto que Igor Coronado esteve à disposição na decisão. A tendência, entretanto, é que o treinador poupe alguns de seus titulares para o confronto em função do alto desgaste físico.

Por sua vez, o Bahia vem descansado para a estreia do Brasileirão. O técnico Rogério Ceni descansou seus titulares na vitória sobre o Ceará no meio de semana, pela Copa do Nordeste.

Entretanto, o Esquadrão de Aço possui um desfalque: o uruguaio Michel Araújo ainda não estará à disposição de Ceni, já que se recupera de uma lesão.

BAHIA X CORINTHIANS

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador-BA



Data: 30 de março de 2025 (domingo)



Horário: às 20h (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (RJ)



Assistentes: Bruno Boschilla (PR) e Thiago Henrique Neto (RJ)



VAR: Rodrigo Nunes de Sá (RJ)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BAHIA: Marcos Felipe; Gilberto, Kanu, Santiago Mingo, Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Lucho Rodriguez, Erick Pulga, Willian José.



Técnico: Rogério Ceni

CORINTHIANS: Hugo Souza (Donelli); Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Fabrizio Angileri (Bidu/Hugo); Ryan, Raniele (Breno Bidon), Alex Santana e Igor Coronado; Talles Magno e Romero (Yuri Alberto).



Técnico: Ramón Díaz