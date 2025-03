Atlético de Madrid abre o placar, mas cede empate e fica longe da liderança de La Liga

O Atlético de Madrid empatou fora de casa com o Espanyol em 1 a 1 na tarde deste sábado, pela 29ª rodada do Campeonato Espanhol. A equipe de Madri abriu o placar com Azpilicueta, mas cedeu o empate após sofrer um gol de Puado.

Com a igualdade, após 29 jogos, o Atlético de Madrid ficou com 57 pontos, seis a menos que o líder Barcelona, que ainda jogará na rodada. O Espanyol é o 15º colocado, com 28 pontos em 29 partidas.

O próximo jogo do Atlético de Madrid é pela Copa da Espanha. Nesta quarta (02), a equipe enfrentará o Barcelona, às 16h30 (de Brasília). Por sua vez, o Espanyol jogará dois dias depois contra o Rayo Vallecano, às 16h, pelo Campeonato Espanhol.

Os gols do jogo

O Atlético de Madrid fez o primeiro gol do jogo aos 37 minutos da primeira etapa. Após uma sobra na entrada da área, o lateral Azpilicueta acertou um belo chute e marcou.

Aos 24 minutos da segunda etapa, Lenglet puxou Cabrera dentro da área e o árbitro marcou pênalti. Na cobrança, o capitão Puado bateu firme no alto e converteu.