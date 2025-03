Artilheiro do Santos, Luca Meirelles celebra bom início de Brasileirão sub-20

Luca Meirelles tem feito um grande início de temporada pelo Santos no Campeonato Brasileiro sub-20. Em três jogos, o atacante já marcou três gols e assumiu a artilharia da competição.

Na noite da última quinta-feira, inclusive, o camisa 9 do Peixe foi decisivo na vitória de virada dos Meninos da Vila sobre o São Paulo, por 4 a 2. O jovem anotou dois gols em duas belas jogadas individuais.

Após a partida, o atacante se disse satisfeito com o desempenho, ressaltando a importância de manter o foco e a intensidade para seguir crescendo na competição.

"Estou muito feliz com esse início, mas sei que o mais importante é continuar trabalhando e evoluindo a cada jogo. Marcar três gols em três partidas é algo que me motiva a seguir em busca de mais", afirmou o jogador.

Os 4?? gols da vitória dos #MeninosDaVila! ???? ???? Luca Meirelles

?? Pepê Fermino

?? Enzo Boer pic.twitter.com/4h7jd7p9yl ? Santos FC (@SantosFC) March 27, 2025

Luca Meirelles se tornou uma espécie de "algoz" do São Paulo nas categorias de base. Em 2024, o atacante se sagrou campeão paulista sub-17 diante do Tricolor, com direito a um gol no jogo de ida e uma assistência no duelo de volta. Agora, pelo sub-20, o camisa 9 falou sobre voltar a balançar as redes contra o rival novamente.

"Eu sempre gostei de jogar clássicos, seja contra Corinthians, Palmeiras ou São Paulo. Aquele gol na final do Paulista foi inesquecível. Poder marcar novamente em um clássico me dá ainda mais confiança para seguir trabalhando", finalizou o atleta.

Aos 18 anos, o atacante Luca Meirelles tem contrato profissional com o Santos até o final de 2029 e fez parte do time principal no início desta temporada. Ele recebeu oportunidades com o técnico Pedro Caixinha e disputou sete jogos, tendo distribuído uma assistência.

Com Luca Meirelles à disposição, o sub-20 do Santos volta aos gramados para mais um clássico. Os Meninos da Vila encaram o Palmeiras nesta quinta-feira, às 15h (de Brasília), no CT Rei Pelé, pela quarta rodada do Brasileiro sub-20.