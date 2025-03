Após reformulação, Santos reencontra Carille em estreia contra o Vasco no Brasileirão

Após pouco mais de duas semanas, o Santos está próximo de retornar aos gramados em jogos oficiais. Neste domingo, o Peixe visita o Vasco, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, em jogo válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.

Logo em seu primeiro jogo após o retorno à Série A, o Santos reencontrará um personagem que foi um dos protagonistas no acesso. O Peixe ficará frente a frente com um velho conhecido: trata-se do técnico Fábio Carille, que comandou a equipe na última temporada.

Atualmente, Carille está à frente do Vasco. O treinador deixou o Santos após a conquista da Série B do Campeonato Brasileiro. E, hoje, o Alvinegro Praiano encara o ex-comandante com um elenco praticamente reformulado - processo que se iniciou após a volta à elite do Brasileirão.

Fábio Carille foi contratado pelo Santos ainda em dezembro de 2023. O técnico foi o escolhido para comandar o time no Campeonato Paulista e na Série B. A principal missão, claro, era conquistar o acesso à Série A, mas sem deixar de lado o Estadual.

Nos primeiros quatro meses de trabalho, com o foco completamente no Paulista, Carille conseguiu fazer o Peixe engrenar. Não à toa, o time santista foi líder de seu grupo no Estadual - com larga vantagem para os demais rivais - e alcançou a decisão do torneio.

O ex-técnico, porém, não conseguiu levar o Santos ao título. Na final do Paulistão, o Peixe até saiu em vantagem no jogo de ida, na Vila, ao vencer por 1 a 0, mas viu o Palmeiras virar para 2 a 1 no duelo de volta, disputado no Allianz. Com isso, a equipe alvinegra ficou com o vice-campeonato.

Carille, então, voltou ao trabalho com foco na disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. O treinador começou bem - foram cinco vitórias nas primeiras seis rodadas. Contudo, o time passou por uma má fase e amargou quatro derrotas consecutivas, o que aumentou a pressão sobre o comandante.

Apesar do vice no Paulista e da má fase, a diretoria optou por manter o técnico. Foi depois disso que os comandados de Carille engataram uma sequência de dez jogos sem perder, com seis vitórias e quatro empates. Acontece que, apesar dos resultados, o futebol desempenhado pelo Santos não enchia os olhos da torcida, e o comandante foi vaiado em algumas ocasiões.

Já nos últimos meses de trabalho, entre agosto e setembro, o Peixe começou a oscilar ainda mais, somado a um crescimento dos rivais. Em certos momentos, o time perdeu a liderança da Série B e até viu o título ficar ameaçado. Foi somente em outubro que o Santos de Carille recuperou o topo da tabela, mas ainda sem grandes exibições.

Apesar dos percalços no meio do caminho, o técnico conseguiu encerrar sua passagem pelo Santos com a conquista da Série B. Em novembro, o Alvinegro Praiano ergueu a taça mesmo com a derrota para o CRB, com uma rodada de antecedência, mas o título não foi suficiente para a permanência de Carille.

No fim das contas, o Santos anunciou a demissão do treinador um dia após o jogo contra o CRB, e informou que a saída foi "em comum acordo". Em nota, o Peixe divulgou que Carille e sua comissão técnica "alcançaram todos os objetivos e metas propostas em 2024".

Ao todo, o técnico Fábio Carille deixou o Santos com 53 jogos, dentre os quais foram 30 vitórias, 10 empates e 13 derrotas - totalizando um aproveitamento de 62,9%.

Agora, o Santos reencontra Carille com o objetivo de vencer o ex-treinador. Hoje com Pedro Caixinha no comando, o Alvinegro Praiano trouxe 12 novas peças para reforçar o elenco e montou um time forte com o objetivo de brigar pelo Brasileirão e pela Copa do Brasil.

O Santos de Caixinha e o Vasco de Carille vivem situações parecidas. Ambos as equipes tiveram pouco mais de duas semanas de preparação para o embate, uma vez que foram eliminadas no início do mês em seus respectivos estaduais. Resta saber, assim, quem levará a melhor no confronto.