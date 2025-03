Após marcar em estreia do Cruzeiro, Gabigol desmente promessa de 20 gols no Brasileirão: "Impossível"

Gabriel Barbosa começou o Campeonato Brasileiro de 2025 balançando as redes. Neste sábado, o atacante marcou na vitória de 2 a 1 do Cruzeiro sobre o Mirassol, no Mineirão, pela primeira rodada. Após o jogo, o camisa 9 desmentiu uma fala de Pedro Lourenço, dona da SAF da Raposa.

O empresário afirmou que Gabigol o prometeu que faria 20 tentos na Série A em 2025. Na visão do centroavante, no entanto, isso é impossível.

"Na verdade eu não prometi nada. Vocês conhecem o Pedrinho mais que eu. Fizemos uma aposta, mas eu não prometi nada. Nunca prometo gols ou títulos. Eu prometo dedicação, esforço ao máximo. Fazer 20 gols no Brasileirão é impossível. Hoje em dia mudou muito. Os treinadores rodam muito o time, o calendário é apertado. Vou tentar. Prometer é difícil, mas vou tentar", disse ao Amazon Prime.

O Cruzeiro volta as suas atenções agora para a Sul-Americana. O time enfrenta o Unión Santa Fe-ARG na terça-feira, às 19 horas (de Brasília), fora de casa, pela primeira rodada do Grupo E.

Já o próximo desafio pela Série A será no domingo, às 18h30, contra o Internacional, no Beira-Rio.