Xabi Alonso evita comentar sobre futuro no Leverkusen

Xabi Alonso, técnico do Bayer Leverkusen, continua misterioso em relação ao seu futuro. Durante a entrevista coletiva, o espanhol evitou responder às perguntas relacionadas com a permanência no clube alemão.

"Me mantenho centrado nesta temporada. Estamos numa fase importante e não queremos especular. Não vamos falar nada além de futebol", declarou.

Back to Werkself ? pic.twitter.com/2w8QzXQPqM ? Bayer 04 Leverkusen (@bayer04_en) March 24, 2025

O técnico de 43 anos ainda reforçou estar focado na disputa pelo título do Campeonato Alemão, e que não tem um prazo para decidir o seu futuro. No clube desde outubro de 2022, Xabi Alonso tem contrato até junho de 2026.

Na temporada 2023/24, o Leverkusen foi a equipe sensação no futebol europeu. De forma invicta, conquistou o Campeonato Alemão ? o primeiro da história do clube ? e a Copa da Alemanha. Quase encerrou com uma tríplice coroa, mas perdeu a disputa da Liga Europa para a Atalanta.

Mesmo com a recente eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões, o Leverkusen continua vivo na disputa da Copa da Alemanha. Na vice-liderança do Campeonato Alemão, a equipe de Alonso está a seis pontos do líder Bayern de Munique, faltando somente oito rodadas para o término da competição.

Agora, o Leverkusen volta as atenções para receber o Bochum, nesta sexta-feira, na primeira partida da 27ª rodada do Campeonato Alemão. Na BayArena, a partida irá começar às 16h30 (de Brasília).