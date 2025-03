Volante do Fluminense, Otávio sofre lesão no tendão de Aquiles e vai precisar passar por cirurgia

O Fluminense anunciou, nesta sexta-feira, que Otávio foi diagnosticado com uma lesão no tendão de Aquiles direito e vai precisar passar por uma cirurgia nos próximos dias. O clube não divulgou um prazo de recuperação para o atleta, que pode ficar um longo período longe dos gramados.

O jogador se lesionou durante o treino do Fluminense nesta quinta-feira. Com isso, Otávio vai desfalcar a equipe do técnico Mano Menezes na estreia do Campeonato Brasileiro, neste sábado, às 18h30 (de Brasília), diante do Fortaleza, no Castelão.

Contratado junto ao Atlético-MG no último mês de fevereiro, o volante de 30 anos disputou seis jogos com a camisa do Tricolor, sendo titular em todas as oportunidades.

Com isso, Hércules, recém-contratado pelo Fluminense vindo justamente do Fortaleza, pode ganhar uma chance entre os titulares.

INFORMAÇÃO: O jogador Otávio, no treino desta quinta-feira (27), sofreu um trauma no tornozelo direito. Submetido ao exame de ressonância, foi diagnosticada uma lesão no tendão de Aquiles direito. O volante será submetido a tratamento cirúrgico nos próximos dias.

Otávio se junta à longa lista de desfalques do treinador Mano Menezes para o duelo contra o Fortaleza. Além dele, o lateral esquerdo Gabriel Fuentes (coxa direita), o meia Isaque (joelho) e o atacante Riquelme (joelho) estão no departamento médico.

Paulo Henrique Ganso se recuperou da pequena miocardite que apresentou durante a pré-temporada e já voltou a treinar. No entanto, o meia, que não entrou em campo em 2025, ainda não tem condições de jogo para atuar neste sábado.