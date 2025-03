Vitória oficializa a contratação de Erick junto ao São Paulo

A diretoria do Vitória anunciou nesta sexta-feira mais uma contratação para o elenco que disputará o Brasileirão 2025. O clube confirmou a chegada do atacante Erick, ex-São Paulo.

"O atacante Erick é a nova contratação do rubro-negro para esta temporada. O jogador chega com contrato por empréstimo até o final de 2025", destacou o time de Salvador nas redes sociais.

Mesmo no Vitória, Erick irá manter o contrato com o São Paulo até o final de 2026. No time paulista, ele não conseguiu apresentar o futebol esperado. Foram 44 jogos, com 3 gols e 5 assistências.

O melhor desempenho de Erick esteve com a camisa do Ceará. Em 2023, ele chamou a atenção do São Paulo depois de 18 gols e 13 assistências em 52 partidas.

Agora, fica a expectativa se Erick poderá ser utilizado na estreia do Brasileirão. O Vitória enfrenta o Juventude no sábado, em Caxias do Sul.