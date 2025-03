Veja o guia completo da Gazeta Esportiva de todos os clubes do Brasileirão, que começa neste sábado

Com muitos craques e promessa de grandes jogos, o Campeonato Brasileiro de 2025 terá início neste sábado. A competição, que sempre surpreende os amantes do futebol brasileiro, começará com claros favoritos ao título e equipes candidatas a lutar contra rebaixamento.

Assim, a Gazeta Esportiva fez um guia completo de como cada clube do Brasileirão irá iniciar a competição, veja abaixo:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Bernardo Tuny (@bernardo.central)

- Flamengo

Assim como nos últimos anos, o Flamengo é um dos grandes favoritos ao título do Campeonato Brasileiro. A equipe, que terminou 2024 em alta com o técnico Filipe Luís e o troféu da Copa do Brasil, já conquistou o Campeonato Carioca em 2025 e promete buscar o título nacional nesta temporada.

- Internacional

Com o técnico Roger Machado, o Internacional se encontrou e é mais um time favorito ao título do Brasileirão. O Colorado busca encerrar um jejum de 46 anos sem vencer a competição nacional e se apoia em seu grande coletivo para voltar aos tempos de glória. Além disso, o Inter voltou a conquistar um troféu após dez anos, quando derrotou o Grêmio na final do Gauchão deste ano.

- Palmeiras

Apesar do vice no Paulistão depois de perder para o arquirrival Corinthians, o Palmeiras segue com muitos investimentos e um elenco reforçado para o Brasileirão 2025. Ainda com o português Abel Ferreira, multicampeão pelo Verdão, o Alviverde é uma equipe difícil de se bater e promete ir forte na busca de seu 13° caneco.

Cesar Greco / Palmeiras

PODEM SURPREENDER:

- Atlético-MG

Depois de um fim de 2024 melancólico com o vice na Libertadores e na Copa do Brasil, o início de 2025 foi promissor para o Atlético-MG. O Galo se reforçou e conseguiu conquistar o Campeonato Mineiro com sobras, batendo o América-MG na decisão.

- Bahia

O Esquadrão de Aço está com tudo em 2025. Com Rogério Ceni no comando, o Bahia conseguiu a classificação à fase de grupos da Libertadores e ganhou o Campeonato Baiano sobre o maior rival, o Vitória. Além disso, na Copa do Nordeste, a equipe é líder do Grupo B, com quatro triunfos e um empate.

- Corinthians

Após ser eliminado na pré-Libertadores para o Barcelona-EQU, o Corinthians conquistou o Paulistão em cima do maior rival Palmeiras e vai com muita moral para o Campeonato Brasileiro. Além disso, o Timão tem um elenco equilibrado e que mostrou um bom poder de reação, como na sequência de nove vitórias seguidas no Brasileirão do ano passado.

- Cruzeiro

O início de temporada do Cabuloso não foi dos melhores. O Cruzeiro foi eliminado ainda nas semifinais do Mineiro, mas está em um começo de trabalho com o português Leonardo Jardim. Com peças experientes e de qualidade, a Raposa pode surpreender nesta edição do Campeonato Brasileiro.

- Grêmio

Mesmo com o vice do Campeonato Gaúcho, o Grêmio teve boas atuações na temporada com o técnico Gustavo Quinteros. Soma-se a isso um bom e competitivo elenco que, junto com o apoio da torcida do Imortal, pode alçar grandes voos neste Brasileirão.

- São Paulo

Com um elenco reforçado e competitivo, o São Paulo pode aspirar grandes coisas no Brasileirão. O técnico Luis Zubeldia não tem o mesmo prestígio de antes, principalmente depois da eliminação no Paulistão para o Palmeiras, mas o argentino possui qualidade para dar a volta por cima e levar o Tricolor a uma boa posição.

Créditos: Rubens Chiri, Paulo Pinto e Miguel Schincariol / Saopaulofc.net

POSSÍVEIS DECEPÇÕES:

- Botafogo

Depois de um 2024 espetacular com a conquista da Libertadores e do próprio Brasileirão, o Botafogo perdeu duas das principais peças do time e não conseguiu repor à altura por enquanto. Além disso, o treinador Artur Jorge saiu do Fogão, que demorou mais de um mês para encontrar um novo comandante, o português Renato Paiva.

- Fortaleza

Ainda com Juan Pablo Vojvoda no comando, técnico que colocou o clube em grandes competições ao longo dos anos, o Fortaleza teve uma queda de rendimento brusca em 2025. O Leão cearense perdeu a final do estadual para o Ceará e amarga uma Copa do Nordeste ruim por enquanto, com quatro derrotas em sete jogos.

Vitor Silva / Botafogo

MEIO DE TABELA:

- Ceará

Campeão do Campeonato Cearense e recém-promovido da Série B, o Ceará tem um elenco organizado e promete lutar pelas posições de meio de tabela neste Brasileirão. Com um ataque letal liderado pelo Ex-Corinthians Pedro Raul, o Vozão deve fazer bons jogos na competição, principalmente em casa, na Arena Castelão.

- Vasco

O Vasco da Gama foi superado pelo Flamengo na semifinal do Carioca e terminou a competição de forma justa. O técnico Fábio Carille possui um elenco regular nas mãos e espera não passar por muitas dificuldades durante a temporada.

- Fluminense

O Fluminense de Mano Menezes fez um bom estadual e chegou até a final, vencida pelo Flamengo. Entretanto, o Tricolor das Laranjeiras ainda possui um elenco um pouco envelhecido, que vem de um Brasileirão de 2024 ruim. Porém, com peças como Thiago Silva e Jhon Arias, a equipe não deve voltar a essa situação novamente.

- Santos

Mesmo com a volta de Neymar, o Santos ainda possui um elenco com muitas incógnitas. Do meio para a frente, o Peixe se reforçou com peças que podem ajudar o craque brasileiro a desempenhar. Porém, ainda sofre com falhas defensivas constantes, o que pode dificultar as coisas em um torneio como o Brasileirão.

MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC

LUTA CONTRA REBAIXAMENTO:

- Juventude

Apesar de ter feito um estadual com muita segurança e regularidade, onde parou apenas nas semifinais para o Grêmio, o Juventude ainda possui um dos piores elencos do Brasileirão. Assim como no ano passado, a tendência é que o Jaconero lute na segunda parte da tabela.

- Mirassol

Recém-promovido à Série A do Brasileirão, o Mirassol nunca disputou a primeira divisão. Além do nervosismo do ano de estreia, o clube oscilou muito no Paulistão e trocou de técnico na reta final, substituindo Eduardo Barroca por Rafael Guanaes.

- RB Bragantino

O Red Bull Bragantino lutou para não cair até a última rodada do Campeonato Brasileiro de 2024. Além de sofrer para classificar na Copa do Brasil, o Massa bruta perdeu seu capitão Lucas Evangelista para o Palmeiras, o que deixou seu meio-campo uma verdadeira incógnita.

- Sport

Por fim, o Sport, apesar de campeão pernambucano, ainda possui elenco muito enfraquecido comparado ao de outros times da Série A. Além disso, o Leão da Ilha acabou de subir para a primeira divisão e enfrentará a tradicional dificuldade de conseguir se manter na elite.