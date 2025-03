Veiga deixa futuro em aberto no Palmeiras após falha na final e fase ruim

Raphael Veiga, o vilão do Palmeiras no vice do Paulistão, não garantiu sua permanência no clube após a derrota na decisão para o Corinthians.

O que ele disse

Me sinto muito bem [aqui]. Sou de São Paulo, minha família é daqui. Sou muito feliz no Palmeiras. Tive outras oportunidades para sair em outros anos e não deu certo. Hoje eu estou muito feliz aqui. Não sei o que vai acontecer. Quero continuar ganhando títulos, tem outras coisas para conquistar aqui ainda, quero sempre ajudar o Palmeiras. Eu não sei, minha vontade hoje é ficar, mas vamos ver o que vai acontecer. Raphael Veiga, em entrevista na zona mista da Neo Química Arena após o jogo

Veiga perdeu um pênalti no jogo decisivo do Dérbi e afundou na fase ruim. O meia já tinha sido alvo de críticas do técnico Abel Ferreira na última coletiva de imprensa e falhou contra o Corinthians. Ele até foi sacado do time nos minutos finais após nova atuação ruim.

O jogador tem bons números, mas o time sente sua ausência em campo. Veiga tem dois gols e seis assistências em 14 jogos no ano e mesmo assim o Palmeiras tem enfrentado uma dificuldade muito grande para gerar jogadas ofensivas. No ano passado, o camisa 23 acabou virando reserva da equipe e só retornou ao time por uma lesão de Maurício (o que também aconteceu no Paulistão, tanto é que Maurício sequer foi relacionado para a final).

André Cury, empresário de Veiga, disse em entrevista recente que tem uma promessa do Palmeiras para negociar o atleta agora no meio do ano.

Os times da Europa gostam muito dele. Inter de Milão, Milan... A gente tem uma promessa do Palmeiras para vendê-lo já em julho. Mas eu não sei se vão cumprir. André Cury, em entrevista ao colunista André Hernan, do UOL

O Palmeiras desconhece a tal promessa e conta com Raphael Veiga até o fim de seu contrato. O meia tem vínculo com o Alviverde até 31 de março de 2027.

O clube sabe que vai perder atletas após o Super Mundial de Clubes, mas não gostaria de abrir mão do meia que se firmou como um dos ídolos dos últimos anos.