Tiago Volpi mostra otimismo com a preparação do Grêmio para a estreia no Brasileirão

Contratado pelo Grêmio no fim de janeiro, o goleiro Tiago Volpi falou sobre a expectativa de voltar a disputar o Brasileirão após três anos atuando no futebol do México.

Entre 2022 e 2025, o jogador defendeu as cores do Toluca, um dos mais tradicionais clubes do país, pelo qual fez 108 partidas, anotou 15 gols e foi um dos destaques da equipe até se transferir para o clube gaúcho.

"O Brasileirão é, sem dúvidas, uma das competições mais equilibradas do mundo. Fiquei esses três anos fora disputando uma liga que também é de alto nível e a expectativa de voltar à Série A é sempre a melhor possível, principalmente vestindo a camisa de um dos gigantes do nosso futebol. Chego em meu melhor momento para contribuir com uma ótima temporada do clube", afirmou Volpi.

Mesmo estando há apenas dois meses em Porto Alegre, o goleiro já viveu fortes emoções pelo Tricolor, como nas disputas de pênaltis contra o São Raimundo, pela Copa do Brasil, e contra o Juventude, pelas semifinais do Gauchão. Nas duas ocasiões, o Grêmio venceu e Volpi, com três pênaltis defendidos e duas cobranças convertidas, saiu como grande destaque.

PREPARAÇÃO FINALIZADA! ???? Foco total na primeira batalha do #Brasileirão2025. Vamos, Tricolor! ? Guilherme Testa | Grêmio FBPA https://t.co/dcuI6lw7XJ pic.twitter.com/hvHB12EoHp ? Grêmio FBPA (@Gremio) March 28, 2025

Após um 2024 um tanto frustrante do Grêmio, o goleiro sabe que a expectativa do torcedor em relação à equipe é elevada e destaca a intensidade do trabalho na preparação para o Brasileiro. Após a final do Estadual, contra o Inter, o elenco gremista retornou aos treinamentos no dia 20 de março, com atividades em dois períodos no CT Luiz Carvalho.

"Esse período é muito importante em todos os aspectos. Tanto para a comissão técnica poder testar alternativas e solidificar seus conceitos quanto para nós, atletas, aprimorarmos aspectos físicos, técnicos e coletivos. São dias de muito trabalho, não só pensando no Brasileiro, mas também na Sul-Americana e Copa do Brasil", avaliou Volpi, que disputará seu sexto Brasileirão na carreira. Antes, o goleiro defendeu o Figueirense em 2012 e 2014 e o São Paulo, entre 2019 e 2021.

Sobre a estreia diante do Atlético Mineiro, marcada para este sábado, às 18h30 (de Brasília) na Arena do Grêmio, o camisa 1 do Tricolor reafirmou a força da competição. "É até um clichê, mas a verdade é que o Brasileirão nos dias de hoje não tem nenhum jogo fácil e não permite cochilos. Logo na primeira rodada enfrentaremos uma equipe que foi campeã do seu estado recentemente e vice do continente ano passado. Mas somos o Grêmio, estaremos na nossa casa e o nosso único pensamento é de vitória para começar a competição mostrando ao nosso torcedor aquilo que ele deseja ver de nós", finalizou.