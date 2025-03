Teixeira diz que Neymar renovará "no momento certo", e craque afirma: "O Santos é minha casa"

O torcedor do Santos se viu um pouco mais otimista quanto à renovação de Neymar nesta sexta-feira. O presidente Marcelo Teixeira destacou que as tratativas para a extensão do contrato continuam, mas deixou claro que o craque está muito feliz no Peixe - declaração que foi rapidamente reiterada pelo camisa 10.

O vínculo de Neymar com o Santos vai, inicialmente, até o final de junho. Entretanto, de acordo com Teixeira, as negociações para a renovação do contrato de Neymar seguem em andamento e o meia-atacante assinará a extensão "no momento certo".

"É uma tratativa natural do projeto que existe. É um projeto que não está tendo hoje a conclusão dele. A conclusão inicial dele é até junho deste ano. Nós estamos elaborando os trabalhos, desenvolvendo as tarefas. São tarefas de todas as partes. Daquilo que existia no projeto do clube, daquilo que nós acrescentamos de uma forma mais rápida para a vinda dos parceiros, dos investidores que o Neymar possui. Tudo isso está sendo agregado a tudo aquilo que vem sendo analisado tecnicamente, daquilo que o Neymar está tendo como retorno ao Santos nas quatro linhas, o que é altamente positivo também. 'Ah, mas ele está nesse processo de recuperação'. É, faz parte esse processo de recuperação, porque nós queremos o Neymar chegando bem às disputas das principais competições, que é o caso do Campeonato Brasileiro e temos concomitante a Copa do Brasil. Jogaremos quarta, domingo, com viagens. Mesmo com voos fretados, se exige um trabalho técnico e físico, que é o que departamento médico está tendo cuidado", declarou o dirigente nesta sexta-feira na zona mista da premiação do Paulistão.

"Está tendo algo para fortalecer não apenas o Neymar, mas os vários jogadores que temos esse tipo de exigência. O próprio Zé Rafael é outro jogador que está no processo de recuperação. A tendência natural é que ele retorne até antes da previsão que estava sendo dada. Tudo isso faz parte do processo de reconstrução, onde o Neymar está inserido. Naturalmente, a vinda do Neymar teve uma velocidade ainda maior daquilo que estava sendo planejado, então a tendência natural é de que, no momento certo, haja a possibilidade da extensão do contrato até a Copa do Mundo do ano que vem", completou.

O Presidente Marcelo Teixeira, acompanhado do Neymar Pai e Neymar Jr, na festa de premiação do #PaulistãoSicredi2025! ? pic.twitter.com/PNXjApLnVC ? Santos FC (@SantosFC) March 29, 2025

Teixeira, então, ressaltou que Neymar está feliz no Santos e valorizou a liderança que o camisa 10 tem exercido no vestiário do Alvinegro Praiano.

"O diálogo é constante, é permanente, é diário. Ele está muito feliz, alegre, isso você nota, a alegria dele. Mais do que isso, ele assumiu não como um único protagonista, mas como uma das lideranças importantes do grupo, e o grupo aceitando isso. Não é uma liderança imposta porque ele é o Neymar, porque ele é um dos melhores jogadores do mundo. É uma liderança natural, que faz com que o elenco queira esse tipo de manifestação dele. Quando você tem o Neymar no clube e vê essa alegria, essa reciprocidade, daquilo que o Santos está se esforçando para mantê-lo aqui, e daquilo que ele está dando. É que nós não percebemos, mas ele está fazendo um esforço diário num trabalho em casa e no clube", disse.

As palavras de Marcelo Teixeira foram reiteradas pelo próprio Neymar. O jogador foi questionado o quanto, em uma escala de zero a dez, a torcida do Santos pode ficar otimista por uma renovação. O astro foi direto e disse que está empolgado para a sequência da temporada.

"10, 10. O Santos é minha casa, estou muito contente hoje no Santos, estou feliz demais. Óbvio que a gente sonhava com o título do Paulista, mas infelizmente não veio. Foram detalhes que a gente não conseguiu melhorar, mas serve de lição para a gente começar o Brasileirão muito bem. Estou muito contente, muito feliz, empolgado. Temos um grande elenco, jogadores de muita qualidade, e esperamos estar lá no topo", afirmou em entrevista à TNT Sports.

Teixeira discute possível SAF no Santos

O presidente Marcelo Teixeira também aproveitou o espaço na premiação para esclarecer as dúvidas sobre uma possível transformação do Santos em SAF (Sociedade Anônima do Futebol).

"Quando iniciamos o diálogo com o Neymar pai, que vem desde o ano passado, isso vem se maturando. Quando acontece o retorno, se concretiza um fato. E quando se concretiza um fato, dos projetos existentes tinha a possibilidade da vinda de parceiros, investidores, que já faziam esse trabalho com a carreira do Neymar. Isso é muito positivo, é benéfico ao Santos. Estamos intensificando aqueles projetos que podem ser colocados em prática. Tudo isso faz parte desse trabalho, onde não se discute exclusivamente a SAF", explicou.

"Há um processo natural no Conselho Deliberativo, a gestão está acompanhando esse procedimento que pode e deve acontecer no futuro. Não caberá ao Marcelo Teixeira decidir, caberá ao Conselho e ao quadro associativo fazer essas avaliações. A diretoria fará essas apresentações no momento oportuno para que o Santos continue crescendo. Quando se fala em SAF, existe uma série de modelos que podem ser avaliados para que o Santos faça essa avaliação. Tudo no seu momento, é um processo de reconstrução natural", finalizou o dirigente.

O Santos retorna aos gramados neste domingo, quando encara o Vasco na rodada de estreia do Campeonato Brasileiro. A bola rola às 18h30 (de Brasília), em São Januário. Em recuperação de um edema na coxa, Neymar não ficará à disposição para a partida.