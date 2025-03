Talles Magno fica? Memphis renova? Fabinho Soldado atualiza mercado do Corinthians

Executivo de futebol do Corinthians, Fabinho Soldado atualizou o mercado do clube durante a premiação do Campeonato Paulista, nesta sexta-feira. O dirigente revelou que o Timão está a "detalhes burocráticos" de acertar a permanência de Talles Magno e falou sobre uma possível renovação com Memphis Depay.

Talles está em reta final de empréstimo com o time do Parque São Jorge. Ele pertence ao New York City, dos Estados Unidos, e foi cedido à equipe alvinegra até o fim de junho de 2025. Manter o jogador é uma das prioridades da diretoria presidida por Augusto Melo.

"Sobre o Talles, faltam detalhes burocráticos. Já existia uma cláusula, o Corinthians já acionou. Temos uma conversa com o clube, agora tem uma conversa com a liga. Eles têm o tempo deles, o jogador já demonstrou todo o interesse em permanecer. Está tudo favorável para que, tão logo, a gente anuncie essa permanência do Talles", disse Fabinho Soldado.

Já em relação a Memphis, o dirigente disse que ainda há "reuniões importantes a serem feitas". O vínculo do holandês com o Corinthians é válido até dezembro de 2026.

"Vamos aguardar algumas reuniões que precisamos ter, mas é claro. O Corinthians sempre vai querer que esses atletas permaneçam. Memphis, Yuri, Garro, Hugo... Esse elenco nos dá muito orgulho, é uma galera que trabalha bastante, está com uma sinergia com o torcedor. Precisamos continuar trabalhando para que a equipe melhore a cada jogo", explicou.

O Corinthians não tem muito tempo para festejar, uma vez que retorna a campo já neste domingo. A partir das 20h (de Brasília), o Timão mede forças com o Bahia, na Arena Fonte Nova, em Salvador, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Fabinho comentou suas expectativas para a competição.

"Queremos competir. A equipe que compete, certamente briga por grandes objetivos. Temos algumas horas para comemorar, não dá para relaxar. Estamos em uma grande equipe, tendo o elenco que o Corinthians tem, a qualidade do elenco, creio que vamos entrar para fazer grandes jogos em todas as competições que vamos disputar. Temos o Bahia agora, e não temos tempo para poder relaxar. Não podemos entrar na zona de conforto. É muito bom celebrar, mas temos que entender que, para chegar aqui, foi feito muito esforço. Agora é trabalhar para voltar a disputar essas competições", finalizou.