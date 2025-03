Sesc RJ Flamengo enfrenta o Osasco no primeiro desafio das quartas de final da Superliga

Neste sábado, o Sesc RJ Flamengo disputa o clássico contra o Osasco São Cristóvão Saúde, às 21h, no José Liberatti, em Osasco-SP, para tentar sair com a vantagem no primeiro confronto da série melhor de três dos playoffs.

ONDE ASSISTIR



O SporTV2 transmite ao vivo o confronto.

Com retrospecto positivo de duas vitórias em dois confrontos contra o Osasco na Superliga, o Rubro-Negro encarou uma semana intensa de estudos. Uma das metas é seguir à risca as orientações de Bernardinho para conter o poderio ofensivo do oponente.

"Nosso time se preparou com o máximo de foco e energia nesta semana. Sabemos que o Osasco é um time forte e que elas darão o seu melhor contra nós. Mas temos um bom plano e estamos prontas para lutar com tudo. Nós evoluímos no decorrer da temporada em nossa consistência. Mesmo nos jogos que perdemos, impusemos dificuldades para nossos adversários. Levaremos essa luta e determinação para os playoffs", afirmou a levantadora canadense Brie.

Por sua vez, o Osasco abre a série diante de sua torcida e tem a vantagem de fazer dois dos três jogos possíveis em casa por ter feito a melhor campanha na fase de classificação. A equipe comandada pelo técnico Luizomar terminou em terceiro lugar, enquanto o time carioca ficou na sexta posição.

"Osasco e Rio é um clássico histórico. São duas equipes tradicionais e ninguém espera menos que um grande jogo. Tanto em técnica e tática, como em emoção. Reconhecemos o tamanho do desafio, a nossa responsabilidade e também o potencial que temos para impor nosso ritmo, executar o plano tático desenhado pela Comissão Técnica após muito estudo e lutar até o fim por essa vaga na semifinal. Além de tudo, temos o fator torcida, que sempre é um diferencial em Osasco", avaliou a ponteira/oposta Tifanny.

A segunda partida do playoff está marcada para a próxima quarta-feira, no Maracanãzinho, no Rio de Janeiro. Em caso de necessidade, o confronto de desempate será em Osasco, dia 11 de abril, novamente no ginásio José Liberatti.