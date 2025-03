São Paulo x Sport: veja prováveis escalações e informações sobre o jogo do Brasileirão

O São Paulo estreia no Campeonato Brasileiro neste fim de semana. O Tricolor encara o Sport neste sábado, às 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela primeira rodada do torneio nacional.

O São Paulo foi eliminado do Campeonato Paulista no início do mês e, em função disso, teve pouco mais de duas semanas de preparação para o duelo contra o Sport. O técnico Luis Zubeldía aproveitou o período para ajustar a equipe e recuperar jogadores lesionados.

O Tricolor, inclusive, fez um jogo-treino contra o São Bernardo, no Morumbis, como forma de preparação para a estreia na Série A. O time são-paulino venceu o adversário por 4 a 2, com gols de André Silva, Lucas Ferreira, Matheus Alves e Ryan Francisco.

Para o confronto, Zubeldía terá um desfalque de peso. Lucas Moura, com um trauma no joelho direito, não estará à disposição. Em contrapartida, o comandante tricolor deve poder contar com o Alan Franco e Calleri, já que ambos tem treinado normalmente com o grupo após problemas físicos.

O Sport, por sua vez, chega para a partida vindo de uma derrota na Copa do Nordeste. Os comandados do técnico Pepa foram derrotados pelo Altos-PI na última quarta-feira, em casa, por 1 a 0. Nos últimos três jogos, o time amargou dois reveses e teve uma vitória.

O técnico Pepa terá praticamente força máxima para o embate. O próprio comandante, inclusive, poderá voltar a comandar a equipe na beira do gramado - na derrota para o Altos-PI, ele estava suspenso.

FICHA TÉCNICA



SÃO PAULO X SPORT

Local: Morumbis, São Paulo (SP)



Data: 30 de março de 2025 (domingo)



Hora: às 18h30 (de Brasília)



Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)



Assistentes: Maira Mastella Moreira (RS) e Felipe Alan Costa de Oliveira (MG)



VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

SÃO PAULO: Rafael; Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco (Sabino) e Enzo Díaz; Luiz Gustavo e Alisson; Oscar, Luciano e Ferreira; Calleri.



Técnico: Luis Zubeldía

SPORT: Caíque; Hereda, Silva, Chico e Carius; Rivera, Lucas Lima e Oliveira; Romarinho, Barletta e Lobato



Técnico: Pepa