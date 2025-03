São Paulo tem apenas quatro remanescentes de último encontro com o Sport pela Série A; confira

Após um longo período sem jogos, o São Paulo retorna aos gramados para fazer sua estreia no Campeonato Brasileiro de 2025. O Tricolor enfrenta o Sport neste sábado, a partir das 18h30 (de Brasília), no Morumbis, pela primeira rodada da competição.

Sob o comando do técnico Luis Zubeldía, o elenco teve pouco mais de duas semanas para se preparar para o embate. No entanto, dos 28 jogadores que integram o plantel profissional são-paulino, poucos podem dizer que tiveram a oportunidade de enfrentar o Sport, pelo Brasileirão, vestindo a camisa tricolor.

Após passar por uma reformulação, o São Paulo conta com apenas quatro remanescentes do último encontro com o Sport válido pela Série A. Dos 23 relacionados para aquela partida, somente quatro ainda permanecem no Tricolor: Igor Vinícius, Robert Arboleda, Jonathan Calleri e Igor Liziero.

A última vez que o São Paulo mediu forças contra o Sport pelo Campeonato Brasileiro foi em 2021. No dia 27 de novembro daquele ano, o Tricolor bateu o adversário pernambucano, no Morumbis (que ainda era somente Morumbi), pela 36ª rodada do torneio nacional.

À época, a equipe ainda era comandada pelo técnico Rogério Ceni, hoje no comando do Bahia. Três dos quatro remanescentes - Igor Vinícius, Arboleda e Calleri - foram titulares. Os defensores atuaram os 90 minutos, enquanto Calleri deixou o campo aos 15 minutos da etapa final. Já Liziero não foi utilizado.

O São Paulo foi escalado com a seguinte formação: Tiago Volpi; Igor Vinícius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Gabriel Sara, Nestor, Igor Gomes e Vitor Bueno; Rigoni e Calleri. No segundo tempo, receberam chances Gabriel Neves, Bruno Alvez, Benítez, Marquinhos e Juan.

O Tricolor de Ceni venceu o Sport por 2 a 0 na ocasião, graças a gols de Calleri e Gabriel Sara. O argentino abriu o placar no Morumbis, enquanto o Cria de Cotia completou o triunfo.

De lá para cá, assim, o São Paulo passou por uma reformulação, que teve desde a troca de técnico até a venda e a contratação de jogadores. Miranda, por exemplo, se aposentou ao fim de 2022. Já Vitor Bueno rescindiu com o São Paulo no começo de 2022, enquanto Gabriel Sara foi vendido ao Norwich-ING meses depois.

Outros atletas que estiveram no plantel naquela partida, por exemplo, demoraram mais a deixar o clube. Igor Gomes, por exemplo, foi vendido para o Atlético-MG em janeiro de 2023. Enquanto isso, Gabriel Neves só se transferiu em definitivo para o Estudiantes em julho de 2024. Por fim, Welington e Juan Santos só deixaram o clube ao fim da última temporada.

Outro fato que também chama a atenção é que, naquela partida, Sabino, atualmente no São Paulo, foi titular e atuou os 90 minutos pelo Sport. O zagueiro foi contratado pelo Tricolor em março do ano passado e, neste sábado, terá a oportunidade de enfrentar o ex-clube pela primeira vez.

Dos quatro remanescentes, Arboleda e Calleri são titulares do São Paulo com Zubeldía, enquanto Igor Vinícius disputa posição com Cédric Soares. Liziero, por outro lado, não foi utilizado nesta temporada e não está nos planos da comissão técnica do argentino. O volante tem contrato com o clube somente até o fim de junho.

Após a polêmica eliminação na semifinal do Campeonato Paulista para o Palmeiras, o São Paulo vem tendo mais de 15 dias para descansar e se preparar para os próximos desafios da temporada. O elenco voltará a entrar em campo após exatos 19 dias, período que o torcedor espera ter sido bem aproveitado por Zubeldía.