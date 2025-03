São Paulo acerta renovação do jovem meia Alves até o final de 2028

O São Paulo anunciou, nesta sexta-feira, a renovação do contrato do jovem meio-campista Alves, de 20 anos. O novo vínculo com o Cria de Cotia é válido até o final da temporada 2028, o antigo expirava em janeiro de 2026.

"Trabalhei para chegar neste momento, que é a renovação neste clube maravilhoso, onde fui criado desde pequeno. Então, é a maior felicidade da minha vida estar aqui. Tenho muitos sonhos para realizar ainda, e que eu possa realizar alguns nesta temporada", celebrou o Alves.

"Agradeço pela confiança de todos. Vou dar a minha vida do início ao fim, porque essa confiança é muito importante. Levarei isso para dentro de campo. E que eu possa fazer ótimos jogos para dar alegria ao clube", finalizou o jovem meio-campista.

No Centro de Formação de Atletas (CFA) do São Paulo, Alves conquistou a Dallas Cup Sub-19 (2024), a Copa do Brasil Sub-20 (2024) e a Copa São Paulo de Futebol Júnior (2025).

Nesta temporada, Alves integrou o elenco profissional do São Paulo após o título da Copinha diante do Corinthians. O jovem, desta maneira disputou duas partidas no time principal contra o Botafogo-SP, quando entrou no decorrer do duelo com pela rodada de abertura do Paulistão e, depois, foi titular no confronto com o RB Bragantino, também pelo estadual.

"Renovamos o contrato do Matheus Alves, essa joia de Cotia. É um menino que chegou muito novo aqui, trabalhou forte e conquistou campeonatos importantes na base. Agora está integrado ao elenco principal do São Paulo, no CT da Barra Funda. Estamos felizes, porque a base é uma ação estratégica do São Paulo. O Matheus é um jogador diferenciado e que certamente nos trará muitas alegrias", disse o presidente Julio Casares.

"Renovar com um menino de Cotia é sempre uma alegria, porque é a demonstração de um projeto que está dando certo. Muitos meninos vieram da base e tiveram sucesso no profissional. Não tenho dúvidas de que o Alves nos dará muitas alegrias. É um jogador muito comprometido e com certeza nessa temporada já vamos colher os frutos da qualidade dele. É uma renovação muito importante", afirmou o diretor de futebol Carlos Belmonte.

O São Paulo retorna aos gramados neste sábado, às 18h30 (de Brasília), pela estreia no Campeonato Brasileiro. No Morumbis, o Tricolor Paulista mede forças contra o Sport.