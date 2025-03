Marcos defende Veiga, e Felipe Melo vê Palmeiras 'sem ideia de jogo'

Ex-jogadores do Palmeiras, Marcos e Felipe Melo se manifestaram nas redes sociais sobre a perda do título paulista para o Corinthians.

O que aconteceu

Marcos classificou o futebol do Palmeiras como 'pobre' e parabenizou o arquirrival pela conquista em casa. Ele ainda pediu que Raphael Veiga não seja crucificado após o pênalti perdido.

Apesar de ser duro, de ser triste, tem que dar os parabéns para o Corinthians, esse campeonato foi merecido. O Palmeiras não fez uma primeira partida boa, deu um chute no gol hoje, que foi o pênalti. Mas não tem que crucificar o Veiguinha (Raphael Veiga), não, quando perde, perde todo mundo. Amanhã é dia de escutar esses lazarentos falaram 'vai, Corinthians' na minha orelha o dia inteiro. Paciência, amigos. Nosso futebolzinho está pobre, vamos dar uma melhorada.

São Marcos, nos stories do Instagram

Felipe Melo disse que o Palmeiras estava 'sem ideia de jogo' e que esperava muito mais do time de Abel Ferreira. Ele questionou o motivo de Richard Ríos não ter entrado como titular.

Eu esperava um pouco mais do Palmeiras, do Palmeiras que a gente conhece e nos acostumamos nos últimos tempos. O Palmeiras deixou a desejar tecnicamente. E também, quando teve um jogador expulso do Corinthians, pouco criou. Entrou na onda do Corinthians, que, em certo momento, através do seu camisa 10, arrumou problema e tumulto. Tumulto que foi importante para o Corinthians, que esfriou o jogo.

A torcida jogando sinalizador dentro do campo. Esfriou o jogo. O tempo passou, e o Palmeiras sem ideia de jogo. Era pegar a bola e chutar para, de repente, o Flaco ganhar e conseguir a casquinha. Essa foi a tônica do jogo. O Corinthians, mesmo sem a posse de bola, controlou o jogo do início ao fim. Mérito ao Corinthians, parabéns. Se esperava muito mais do Palmeiras, é a verdade. Muito mais de um clube multicampeão nos últimos tempos. Um clube que contratou e pagou caro por alguns atletas.

Não entendi o Richard Ríos começar no banco. É final, e você precisa começar final com jogador com uma perna só que seja. O Memphis Depay voltou de longe e jogou, e foi bem, jogando os 90 minutos. Em final de campeonato e em clássico, tem que se doar o máximo. O Corinthians campeão com mérito por tudo que fez no campeonato e no segundo jogo.

Felipe Melo, no Instagram

O Corinthians ficou com o título após vencer o Palmeiras por 1 a 0 no Allianz Parque e empatar sem gols na Neo Química Arena. O Alviverde chegou a ter um pênalti a seu favor, mas Hugo defendeu a cobrança de Veiga.