Santos se reúne com Prefeitura do Guarujá e debate parceria para uso de estádio no município

Na manhã desta sexta-feira, a diretoria do Santos e a Prefeitura Municipal do Guarujá (SP) fizeram uma reunião com o principal objetivo de estreitar relações para eventuais parcerias. As partes debateram o uso do Estádio Antônio Fernandes, localizado no município.

O clube alvinegro busca firmar uma parceria com a Prefeitura do Guarujá para a utilização do estádio em partidas e treinos das categorias de base e da equipe feminina do Santos.

Cinco representantes do Peixe estiveram na reunião. São eles: Fernando Bonavides, vice-presidente; Dr. Luiz Roberto Colombo Barbosa, do Comitê de Gestão; Luiz Fernando Vella, gerente administrativo; Alexandre Librandi, coordenador de patrimônio; e Márcio Calves, gerente de comunicação.

O prefeito do Guarujá, Farid Madi, o vice-prefeito Toninho Salgado e o secretário de governo, Marco Aurélio Pinho, recepcionaram a comitiva santista no salão principal da prefeitura.

O prefeito se mostrou receptivo à proposta do Santos de usar o estádio. No entanto, deixou claro que o município gostaria que o acordo também possuísse um cunho social, com a meta de atender, principalmente, crianças e jovens da periferia.

Farid Madi e seu vice ainda destacaram a necessidade de uma reforma na estrutura do estádio para que o local seja utilizado. Por fim, o prefeito pediu para que a diretoria do Santos formalize uma proposta oficial para que o acordo possa ser analisado detalhadamente.

Ao reconhecer o pedido do prefeito, os dirigentes do Santos mencionaram a participação do clube no programa de excelência da Federação Paulista de Futebol (FPF), que possui, justamente, um viés de cunho social.

O Estádio Antônio Fernandes, no Guarujá, foi uma homenagem ao ex-jogador e ex-técnico do Santos, Antônio Fernandes, que ficou conhecido pelo apelido "arquiteto da bola". Em 13 anos vestindo a camisa do Peixe, disputou 402 jogos e marcou 143 gols. Já como treinador, comandou a equipe em 398 partidas, se consolidando como o segundo comandante que mais vezes dirigiu o time na história.