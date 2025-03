Santos prega cautela e organiza ciclos para Neymar voltar 100%; entenda

O Santos está tomando o maior cuidado possível com Neymar. O clube quer ter a certeza de que o meia-atacante está 100% recuperado da lesão na coxa antes de lançá-lo para os jogos. Para se organizar, a comissão técnica organizou ciclos.

A primeira etapa foi a reintrodução do astro ao ritmo de jogo. O camisa 10 foi atrapalhado por lesões na Arábia Saudita e disputou poucas partidas no Al-Hilal. Antes de estrear com a camisa do Peixe, ele passou dois meses afastados dos gramados.

O primeiro compromisso com a camisa alvinegra foi contra o Botafogo-SP, no dia 5 de fevereiro. Na sequência, Neymar não saiu mais do time. O craque emplacou sete partidas seguidas.

O técnico Pedro Caixinha até tentou dosar um pouco mais essa sequência, mas enfrentou dificuldades para convencer o "fominha" a sair. No dia 2 de março, então, o ídolo estourou. Ele sofreu um edema na coxa esquerda e, desde então, não atuou mais.

Agora, Neymar está imerso no segundo ciclo, de recuperação. O jogador de 33 anos ainda não treina com os companheiros. Ele está em processo de transição física, que foi alongada, por precaução, em comum acordo com o Departamento Médico, comissão técnica, o próprio atleta e seu staff.

Desta forma, o camisa 10 ficará de fora da estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, em São Januário, neste domingo.

O próximo passo, portanto, será a introdução de Neymar nas atividades com o restante do elenco no gramado do CT Rei Pelé. O último ciclo se encerra com o retorno do astro aos compromissos, algo que deve acontecer em breve, mas ainda sem data certa.

"Não podemos esquecer o longo tempo de inatividade, que ele joga com uma explosão e intensidade tamanha, não sabe atuar de outra maneira e quer sempre jogar, ganhar. Ele passou pelo ciclo de jogo e participou de mais partidas do que fez nesses últimos anos. Agora estamos a prepará-lo para o ciclo de treino e depois vamos prepará-lo para o ciclo de treino e de jogo. É um processo com paciência para que esteja pronto", disse Caixinha.

Desde que retornou ao Santos, Neymar soma sete partidas, sendo seis como titular, além de três gols e três assistências.