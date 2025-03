Santos conhece detalhes das partidas pela Série A2 do Brasileiro feminino; confira

As Sereias da Vila conheceram os detalhes da estreia na Série A2 do Campeonato Brasileiro feminino. A CBF divulgou a tabela detalhada das sete rodadas da primeira fase do torneio, que tem início no dia 19 de abril e encerramento previsto para o dia 30 de agosto.

A equipe feminina do Santos está no Grupo B da competição e estreará no dia 19 de abril (sábado), fora de casa, contra o Avaí Kindermann, a partir das 15h (de Brasília). Já na segunda rodada, o Peixe encara o Atlético-MG, na Vila Belmiro, às 15h do dia 26 de abril (sábado seguinte).

O Santos, então, abre a terceira rodada no dia 03 de maio (sábado), ao receber o Minas Brasília, às 15h. Depois, as Sereias da Vila enfrentam o Taubaté no dia 17 do mesmo mês, no Joaquinzão, também a partir das 15h. E na quinta rodada, o time pega o Botafogo uma semana depois, às 15h do dia 24, na Vila.

Na penúltima rodada da primeira fase, o Santos visita o São José, no dia 8 de junho (domingo), às 15h. Por fim, na última rodada, as Sereias da Vila medem forças contra o Vasco, na Vila Belmiro, a partir das 15h do dia 14 de junho (sábado).

A Série A2 do Brasileiro feminino é disputada da seguinte maneira: na primeira fase, de pontos corridos, os 16 clubes são divididos em dois grupos de oito equipes cada e duelam em turno único. Os quatro melhores colocados de cada chave avançam para as quartas de final. Tal fase é disputada em confrontos de ida e volta, assim como o restante do mata-mata.

Na atual temporada, o Santos também disputará, além da Série A2, outras duas competições: o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil.

As Sereias da Vila chegam para esta temporada com um elenco bastante modificado. Mais de 15 jogadoras deixaram o Santos ao fim do ano passado e o clube se reforçou no mercado. No comando técnico, Caio Couto foi mantido e espera ajudar o time a garantir o retorno à Série A1 do Brasileiro feminino.