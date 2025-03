NBA: Bulls vencem Lakers com arremesso de Josh Giddey do meio da quadra

Oito jogos movimentaram a rodada da NBA na noite desta quinta-feira (27). O grande destaque foi a vitória do Chicago Bulls sobre o Los Angeles Lakers, por 119 a 117, no United Center, com Josh Giddey decidindo com um arremesso do meio da quadra no último lance.

Restando 12 segundos para o fim do jogo, os Lakers venciam por 115 a 110. Os Bulls acertaram duas bolas de três em seis segundos e passaram na frente. Austin Reaves recolocou o time de Los Angeles em vantagem, por 117 a 116, restando apenas 3,3 segundos.

Sem tempo para pedir, Chicago recolocou a bola em jogo e Josh Giddey arremessou de antes do meio da quadra para garantir a vitória da equipe no estouro do cronômetro e completou a virada depois de estar perdendo por 18 pontos.

Giddey terminou a partida com um triplo-duplo, anotando 25 pontos, pegando 14 rebotes e distribuindo 11 assistências. Coby White foi o maior pontuador dos Bulls, com 26 pontos, três rebotes e nove assistências. Pelo lado dos Lakers, Austin Reaves marcou 30 pontos, um rebote e três assistências. Além dele, Luka Doncic terminou com 30 pontos, dez rebotes e oito assistências.

Com a vitória, o Chicago Bulls, que venceu a quarta partida seguida e tem oito vitórias nos últimos dez jogos, segue na 9ª posição da Conferência Leste, com 33 vitórias e 40 derrotas. O Los Angeles Lakers é o 4º colocado do Oeste, com 44 vitórias e 29 derrotas.

As duas equipes voltam à quadra neste sábado, às 21 horas (de Brasília). Os Bulls recebem o Dallas Mavericks, no United Center. Enquanto os Lakers visitam o Memphis Grizzlies, no FedExForum.

Washington Wizards x Indiana Pacers

Ainda nesta quinta-feira, o Indiana Pacers atropelou o Washington Wizards, por 162 a 109, na Capital One Arena, e bateu o recorde de pontos e bolas de três (27) da história da franquia. Essa também é a maior pontuação de uma equipe na temporada.

Tyrese Haliburton comandou a vitória, com 29 pontos, dois rebotes e seis assistências, além de sete bolas de três. Outros oito jogadores dos Pacers anotaram pelo menos dez pontos: Myles Turner (17), Jarace Walker (16), Obi Toppin (15), Paskal Siakam (13), Thomas Bryant (12), Aaron Nesmith (11), Bennedict Mathurin (10) e TJ McConnel (10).

Por outro lado, Alexandre Sarr foi o destaque dos Wizards, com 22 pontos, sete rebotes e uma assistência.

Assim, o Indiana Pacers segue na 4ª posição da Conferência Leste, com 43 pontos e 30 derrotas. O Washington Wizards, por sua vez, é o lanterna do Leste e já não tem nenhuma chance de pós-temporada, com apenas 16 derrotas e 57 derrotas.

Os times também voltam à quadra neste sábado. Os Pacers visitam o Oklahoma City Thunder, às 21 horas (de Brasília), no Paycom Center. Os Wizards recebem o Brooklyn Nets, às 20 horas, na Capital One Arena.

Confira outros resultados da NBA nesta quinta-feira

Cleveland Cavaliers 124 x 116 San Antonio Spurs

Utah Jazz 110 x 121 Houston Rockets

Miami Heat 122 x 112 Atlanta Hawks

Sacramento Kings 128 x 107 Portland Trail Blazers

Orlando Magic 92 x 101 Dallas Mavericks