RMP: Seleção do Paulista levaria um nó de Filipe Luís e melhores do Carioca

A seleção do Campeonato Paulista não conseguiria fazer frente à seleção do Campeonato Carioca, disse Renato Maurício Prado.

Para o colunista, Ramón Díaz, eleito o melhor técnico do Paulistão, não saberia organizar um bom time com os jogadores premiados: Hugo Souza (COR); Matheuzinho (COR), Arboleda (SPA), Murilo (PAL) e Escobar (SAN); Richard Ríos (PAL), Carrillo (COR) e Lucas Moura (SPA); Estêvão (PAL), Guilherme (SAN) e Yuri Alberto (COR).

A seleção do Campeonato Carioca, com o técnico Filipe Luís, teve os seguintes jogadores laureados: Rossi (FLA); Wesley (FLA), Léo Ortiz (FLA), Léo Pereira (FLA) e Fuentes (FLU); Pulgar (FLA), Gerson (FLA) e Arias (FLU); Bruno Henrique (FLA), Cano (FLU) e Vegetti (VAS).



É uma boa seleção, formada por bons jogadores, mas o Ramón Díaz ia fazer uma bagunça e essas seleção não ia ganhar de ninguém. Por isso, eu digo que se jogasse contra a [seleção] do Carioca levaria um nó do Flamengo do Filipe Luís. A seleção carioca são sete jogadores do Flamengo e mais o Filipe Luís.

Renato Maurício Prado

O Canal UOL transmitiu ao vivo o Prêmio Melhores do Paulistão 2025, que celebra os destaques do Campeonato Paulista deste ano. A transmissão é comandada pela apresentadora Luiza Oliveira, com comentários de Milly Lacombe e Renato Maurício Prado.

