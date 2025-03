Rincón treina com o grupo, e Santos faz trabalho técnico de olho em estreia no Brasileirão

Na manhã desta sexta-feira, o Santos deu sequência à preparação para o confronto diante do Vasco, válido pelo Campeonato Brasileiro. O elenco do Peixe fez o penúltimo treino antes do embate e ganhou uma novidade: o volante Tomás Rincón treinou junto ao grupo após realizar apenas atividades leves na última quinta.

No CT Rei Pelé, o técnico Pedro Caixinha comandou um treinamento técnico de olho na partida. Os jogadores trabalharam passes em espaço reduzido e também disputaram partidas de 'futmesa'. Por fim, os atletas ainda fizeram um trabalho de bola parada.

Enquanto isso, Neymar, em tratamento de um edema na coxa esquerda, seguiu em transição física. O processo do jogador foi alongado, por precaução, em comum acordo com o Departamento Médico, comissão técnica, o próprio atleta e seu staff. Sendo assim, ele não estará à disposição para encarar o Vasco.

O DM do Santos ainda conta com o lateral direito Aderlan (processo de transição física, após ruptura do ligamento colateral anterior do joelho) e o lateral esquerdo Souza (lesão ligamentar no tornozelo direito).

Fica a dúvida, agora, quanto às presenças de Rincón e Soteldo para a estreia na Série A. O volante e o atacante retornaram ao clube na última quinta-feira após servirem a seleção da Venezuela na data Fifa, mas fizeram somente atividades leves e não se juntaram ao grupo.

Soteldo e Rincón, assim, devem seguir sob avaliação para saber se poderão reforçar o Peixe na estreia do Campeonato Brasileiro. Nas imagens divulgadas pelo clube, o volante treinou junto ao elenco nesta sexta-feira, enquanto o atacante não participou da atividade em campo.

Pela Venezuela, Soteldo disputou 45 minutos na derrota para o Equador, na última sexta-feira, e 90 minutos na vitória de 1 a o sobre o Peru, na terça-feira. Já Rincón atuou meio tempo contra os equatorianos e cerca de 15 minutos diante dos peruanos.

Assim, uma provável escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; Gabriel Bontempo, João Schmidt e Barreal; Rollheiser (Soteldo), Guilherme e Tiquinho Soares.

O elenco santista fecha a preparação para o duelo neste sábado. O Santos enfrenta o Vasco neste domingo, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela primeira rodada do Brasileirão.