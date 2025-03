Remanescente de era dourada, dupla assume liderança silenciosa e conduz Corinthians ao título

O Corinthians superou o Palmeiras nesta quinta-feira, na Neo Química Arena, e conquistou o título do Campeonato Paulista pela 31ª vez. O troféu consagra os únicos dois remanescentes da última era vitoriosa do clube alvinegro.

Desde o início da gestão do presidente Augusto Melo, o elenco do Timão passou por uma reformulação. Restaram, apenas, dois jogadores: Maycon e Romero.

Juntos, eles ganharam os títulos do Paulista de 2017 e 2018, além do Brasileiro de 2017. Ambos deixaram o clube e retornaram em um período de vacas magras, mas exerceram papel fundamental para reconduzir o Corinthians ao caminhos das glórias.

Maycon e Romero têm estilo reservado e não costumam aparecer publicamente, mas são líderes silenciosos do grupo no dia a dia. Ambos conversam com os recém-chegados e tentam passar à frente a cultura do clube.

Nenhum dos dois foi protagonista dentro de campo neste Paulista. Maycon, que voltou de uma grave lesão há pouco tempo, fez apenas quatro jogos. O paraguaio, por sua vez, marcou quatro gols e deu duas assistências em 13 partidas. No entanto, nos bastidores, foram decisivos para o fim do jejum.

Com a 31ª conquista, o Corinthians voltou a levantar um troféu depois de seis anos e, ainda por cima, evita o tetracampeonato inédito do rival

O Timão dominou o Estadual de 2025 do início ao fim. A equipe dirigida por Ramón Díaz foi dona da melhor campanha da primeira fase, com 27 pontos conquistados em 12 rodadas. Já no mata-mata, despachou o Mirassol, nas quartas, e o Santos, na semifinal.

O time não tem muito tempo para festejar a conquista, uma vez que o time volta a campo já neste domingo. A partir das 20h (de Brasília), a equipe faz sua estreia no Campeonato Brasileiro, diante do Bahia, na Arena Fonte Nova.