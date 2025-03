'Recuperar a pessoa, não só o jogador', diz Fabinho sobre Hugo Souza

Em entrevista exclusiva ao De Primeira após o título paulista do Corinthians, o executivo de futebol Fabinho Soldado exaltou a volta por cima do goleiro Hugo Souza — um dos heróis da decisão.

A questão do Hugo vai muito além de ser um jogador que está dando a volta por cima, de ser um jogador que ontem mostrou o seu valor, mas eu fico feliz por ser uma ação que você ajuda a recuperar um ser humano, um homem, um profissional, um filho, um pai de família, que retoma a carreira que ele sempre sonhou desde pequeno.

Ser parte contribuinte para esse crescimento é algo além do que ele está fazendo dentro de campo e que me deixa feliz, é um compromisso que eu tenho com o esporte.

Fabinho Soldado

Ex-atleta de grandes clubes brasileiros, Fabinho falou sobre como sua experiência contribuiu para a função atual de dirigente e destacou a importância de proporcionar segundas chances a atletas que vivem momentos de baixa na carreira — como Hugo ao chegar no Corinthians.

Me emociona a questão do Hugo não só por ser um jogador tão importante como ele está se tornando, ele chegou no momento difícil nosso como clube, perdendo o Cássio, a situação toda do Carlos Miguel, com a gente precisando de um goleiro que desse uma resposta rápida à necessidade que nós tínhamos, e o Hugo conseguiu preencher.

O que me emociona e me deixa entusiasmado é para aquilo que eu me proponho no futebol: por ser um ex-atleta, eu venho para essa função por algumas convicções que eu sempre tive, que muitos atletas às vezes precisam de uma oportunidade a mais.

Fabinho Soldado

Se Hugo, Memphis Depay e Yuri Alberto foram protagonistas em campo do título, Fabinho Soldado é visto nos bastidores do Corinthians como peça fundamental na reconstrução do plantel no ano passado.

Ele chegou no início da temporada, controlou o ambiente do CT do clube e viabilizou contratações importantes como Memphis, Carillo e o próprio Hugo, que repaginaram o Timão.

