Raphael Veiga cita reformulação no Palmeiras após vice no Paulista e pede: "Acreditem na gente"

O Palmeiras terminou a quinta-feira com o vice-campeonato do Paulistão, após empate sem gols com o Corinthians, em jogo de volta, realizado na Neo Química Arena. Raphael Veiga fez um jogo apagado e ainda desperdiçou o pênalti que abriria o placar do jogo e empataria o agregado, o que poderia ter mantido vivo o sonho do Verdão pelo tetra.

Após a partida, Veiga, que é um dos líderes do elenco, não se escondeu e foi o único a falar na saída do estádio, além do técnico Abel Ferreira, na coletiva. Mesmo chateado com o pênalti defendido por Hugo, o camisa 23 do Verdão reforçou a rivalidade contra o Corinthians e citou a reformulação no clube.

"Desde pequeno aprendi a não gostar do Corinthians e eu, mais do que ninguém queria ganhar esse jogo, fazer o gol e ser campeão. Repito: dar mérito ao Hugo, que é um grande goleiro e pegou o pênalti. Estamos na reformulação. Muitos chegaram, meninos da base subiram. Acho que temos muito a melhorar ainda. Tenho outas coisas para conquistar. Quero sempre ajudar ao Palmeiras. Minha vontade é ficar, mas vamos ver o que vai acontecer", disse.

O Palmeiras trouxe, para este ano, sete reforços. São os zagueiros Micael e Bruno Fuchs, os meias Lucas Evangelista e Emiliano Martínez, além dos atacantes Facundo Torres, Vitor Roque e Paulinho. Este último nem sequer estreou. Ele trata de cirurgia na perna direita e tem se recuperado aos poucos. O camisa 10 deve ficar à disposição nas próximas semanas.

Lucas Evangelista, ex-Red Bull Bragantino, chegou ao clube neste mês e não pôde atuar ainda no Paulista devido ao regulamento do torneio. Por outro lado, Vitor Roque chegou pronto para o duelo e disputou os três jogos decisivos: contra São Paulo e os dois da final contra o Corinthians.

O Palmeiras foi campeão paulista, de fora seguida, por três anos (2022, 2023 e 2024). Depois de perder a chance do tetra, Raphael Veiga fez uma breve análise e pediu para que o torcedor do Palmeiras siga acreditando na equipe, que, tem, mais para frente as disputas do Brasileiro, Copa do Brasil, Mundial de Clubes.

"Já vi o Palmeiras, ser campeão, digo quando ainda não jogava. Já vi o Palmeiras perder, já vi o Palmeiras em fase de boa, já vi o Palmeiras em fase ruim, mas hoje eu sou muito feliz e realizado de jogar no Palmeiras, de fazer parte desse time. E o que eu posso falar como torcedor e como jogador é, acreditem na gente porque a gente vai conseguir continuar conquistando títulos", finalizou.

O Palmeiras estreia no Campeonato Brasileiro neste domingo. Os comandados de Abel Ferreira enfrentam o Botafogo, no Allianz Parque, às 16 horas (de Brasília).