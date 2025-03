PVC: Corinthians tem time melhor que em 2024 e briga por mais na temporada

Campeão paulista em 2025, o Corinthians tem um time melhor e pode fazer mais do que fez no segundo semestre do ano passado, analisou PVC, no Fim de Papo.

Para o colunista, a melhor campanha do Paulista demonstra o crescimento da equipe. PVC entende que a equipe alvinegra pode brigar pelos títulos nos mata-matas e tem condições de brigar na parte de cima da tabela no Brasileirão.

Se olhar para a campanha do Corinthians: melhor campanha, melhor time do campeonato, com um elenco que tem Garro, [...] Memphis e Yuri Alberto, a defesa melhorou, está mais consistente, tem o Carrillo, que fez um campeonato extraordinário e que jogou depois de duas partidas seguidas pelo Peru.

O Corinthians melhorou. Não é favorito para ganhar o Brasileiro, vai jogar a Sul-Americana, em que foi semifinalista com um time coletivamente pior. [...] Então, tem uma temporada para jogar, para tentar brigar por Copa do Brasil e Sul-Americana, brigando em uma parte da tabela mais alta que em 2024 no Brasileiro.

PVC

Corinthians teve postura tática covarde em final, analisa Milly Lacombe

A conquista do título paulista pelo Corinthians, com o empate sem gols contra o Palmeiras no jogo decisivo, não deveria empolgar, opinou Milly Lacombe.

Na opinião da colunista, o time alvinegro foi taticamente 'covarde' e apresentou um futebol 'deprimente' na finalíssima, fatores que deveriam pesar para a saída de Ramón Díaz.

Vale pelo título. É importante. [...] Mas da forma como o Corinthians jogou, foi uma postura taticamente covarde, não jogou como se estivesse dentro do próprio estádio, para 50 mil pessoas, o Corinthians não conseguiu trazer a torcida para o jogo em nenhum momento, [a não ser] quando o Hugo defendeu o pênalti e no final.

Longe do que poderia ter sido. É muito triste ver um título ser ganho assim pelo Corinthians. O que a gente viu em campo hoje não é o Corinthians. É muito fácil falar sobre o fim de uma história de um treinador derrotado.

Mas eu acho que a história do Ramón e do Emiliano no Corinthians, depois dessa final deprimente, tem que acabar. Não é possível que vão continuar. O Corinthians não tem um estilo. [...] Não vou nem comemorar. Estou furiosa com o que eu vi hoje.

Milly Lacombe

Palmeiras fez a final mais mole que eu já vi na era Abel, diz Alicia

A postura do Palmeiras na decisão do Paulistão não foi condizente com o resultado que o time precisava reverter, disse Alicia Klein, no Fim de Papo.

Para a colunista, o Palmeiras parece ter entrado desmobilizado para o segundo jogo da final, que terminou empatado sem gols, consagrando o Corinthians como o campeão.

Embora o Palmeiras ainda não tivesse demonstrado um grande futebol, não tivesse feito uma boa partida de verdade, a confiança da torcida estava baseada na capacidade do Abel de motivar os jogadores no momento em que importa. O time vai lá, está fazendo um campeonato mais ou menos e, de repente, entra em campo 'possuído' - a história do pacto.

Hoje, a impressão que dava é que o 0 a 0 era do Palmeiras. O time entrou muito devagar, sem foco, muito sem vontade. Era o que parecia. Então, a história que o Abel falou: 'se perder, ninguém vai morrer', 'quando eu ganhei, vocês desvalorizaram, então não vale', a impressão era de que não valia nada para os jogadores também.

Alicia Klein

