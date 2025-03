Presidente do Santos, Marcelo Teixeira vai ao CT e conversa com elenco antes de estreia na Série A

Presidente do Santos, Marcelo Teixeira visitou o CT Rei Pelé na manhã desta sexta-feira para uma conversa com o elenco. O dirigente se reuniu com o grupo dois dias antes da estreia no Campeonato Brasileiro, contra o Vasco.

Teixeira conversou com os jogadores e com a comissão técnica para reforçar a importância do retorno à Série A no processo de reconstrução do Santos. Neymar, inclusive, estava na primeira fila no auditório do CT.

"Neste final de semana o Santos FC estreia no Campeonato Brasileiro. E este ano será especial, pois é o nosso retorno à Série A. Conversei hoje com o nosso elenco e comissão técnica para reforçar a importância deste momento para a reconstrução do Alvinegro Praiano", escreveu o presidente nas redes sociais.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por MARCELO TEIXEIRA (@marcelopteixeira)

De volta à elite do futebol brasileiro, o Santos enfrenta o Vasco neste domingo, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela rodada de estreia do Brasileirão.

Apesar de estar presente na conversa desta sexta, Neymar não vai para o jogo. O camisa 10 tem um edema na coxa esquerda e está em processo de transição física. No entanto, tanto o jogador como clube tratam a recuperação com cautela para evitar um agravamento da contusão. Assim, ele não ficará à disposição.

Os laterais Aderlan e Souza, em recuperação de suas respectivas lesões, também serão ausências. Já Soteldo e Rincón, que retornaram da data Fifa na última quinta-feira, são dúvidas em função do desgaste físico. O atacante somou 135 minutos nos dois jogos da Venezuela, enquanto o volante acumulou 60 minutos.