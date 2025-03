Presidente do Palmeiras revela que se reuniu com senadora do Paraguai para debater punição ao racismo

A presidente do Palmeiras, Leila Pereira, recebeu Lilian Samaniego, senadora do Paraguai, nesta sexta-feira, na Academia de Futebol, para debater punições ao crime de racismo. A mandatária do Verdão segue firme buscando punições severas após os ataques sofridos por Luighi, durante a disputa da Libertadores sub-20, em Assunção.

"Hoje recebi a visita de uma senadora do Paraguai. Veio conversar sobre esse assunto conosco. Ela muito preocupada porque no Paraguai o racismo é uma infração, não um crime. Ela tem a predisposição de trabalhar em um projeto de lei para que o racismo seja crime", revelou durante zona mista na premiação do Campeonato Paulista.

"Essa é nossa luta. Não vou me esquecer jamais do sofrimento não só do Luighi, mas de todos que passam por essa experiência. Caso a caso, Vamos sempre nos manifestar de forma muito dura para ver se coíbe esse tipo de absurdo que é o crime do racismo. O Palmeiras, sozinho, não vai solucionar o problema do racismo. Posso dizer que tomamos medidas muito duras. Nós entramos em contato com a Fifa, não tivemos resposta ainda", seguiu.

Atacante do Palmeiras, Luighi foi vítima de racismo em jogo contra o Cerro Porteño, em duelo da Libertadores sub-20. Na oportunidade, torcedor do time paraguaio fez gestos de macaco em direção a Luighi e Figueiredo. Os atletas ainda receberam cusparadas ao saírem de campo.

Leila Pereira repudiou o caso e cobrou punições duras à Conmebol. A presidente criticou a multa dada pela entidade ao time paraguaio. Posteriormente, o sorteio da Libertadores colocou Palmeiras e Cerro Porteño no mesmo grupo. Leila, inclusive, disse que irá com segurança reforçada ao Paraguai.

"Hoje, juntamente com Leila Pereira, presidente do Palmeiras, reafirmamos nosso compromisso com um futebol sem violência, sem discriminação. Queremos que a família cerrista viaje tranquilamente para o Brasil e que a torcida do Palmeiras seja recebida de braços abertos no Paraguai. O futebol tem que ser uma festa que nos una!", escreveu a senadora em registro nas redes sociais", escreveu a senadora nas redes sociais.