O programa Posse de Bola está de volta ao estúdio, em novo horário

Do UOL, de São Paulo

Com o supertime de comentaristas formado pelo sexteto Arnaldo Ribeiro, Eduardo Tironi, Mauro Cezar Pereira, Juca Kfouri, José Trajano e Danilo Lavieri, a partir de segunda-feira, o programa Posse de Bola irá ao ar em novo horário, com transmissão ao vivo direto dos novos estúdios do Canal UOL.

Quando?

Às segundas e sextas-feiras, das 8h30 às 10h.

Onde assistir?

No canal de UOL Esporte no YouTube

No Canal UOL na TV