Paulinho avança em recuperação de lesão e faz parte do treino integrado ao elenco do Palmeiras

O atacante Paulinho está avançando em seu processo de recuperação de cirurgia na perna direita e em breve deve reforçar o Palmeiras. Nesta sexta-feira, a atleta, que chegou neste ano, participou da primeira parte do treino junto com o elenco. A equipe comandada por Abel Ferreira treinou na Academia de Futebol após o vice no Paulista e deu início à preparação para a estreia no Campeonato Brasileiro.

O Palmeiras duela com o Botafogo, neste domingo, a partir das 16 horas (de Brasília), no Allianz Parque. A partida marca o encontro entre o campeão e o vice do Brasileirão de 2024. O Verdão chega para o duelo depois do vice do Paulista para o Corinthians.

Desde fevereiro, Paulinho vem treinando com bola. Depois de realizar parte da atividade com o elenco, fez trabalho à parte junto dos profissionais do Núcleo de Saúde e Performance.

Paulinho foi anunciado como reforço do Palmeiras no dia 31 de dezembro. O jogador, porém, ainda quando era atleta do Atlético-MG passou por cirurgia na tíbia da perna direita para reparar uma fratura óssea por estresse, no início de dezembro.

Inicialmente, Paulinho assumiu a camisa 7, mas depois da saída de Rony pegou a 10. Ele está regularizado no BID da CBF e depende apenas do aval do Departamento Médico do Palmeiras para estrear pelo Verdão. Ele até esteve inscrito no Paulista, mas não estreou. Paulinho também acompanhou a delegação na noite da última quinta-feira, na Neo Química Arena, em final do Paulista, ocasião que o Verdão ficou com o vice.